“Estando en conocimiento de que las autoridades de nuestro club han presentado todos los protocolos pertinentes para la apertura, es incoherente que la autoridad municipal no permita abrir los clubes pero si las playas públicas, lugares que hoy están siendo utilizados por gualeguaychuenses y muchos turistas”, indica el comunicado.

Asimismo, los socios neptunianos expresaron que la intención es “poder utilizar el espacio de nuestro club con responsabilidad, manteniendo las distancias necesarias y cumpliendo con todos los protocolos. Consideramos que estamos menos en riesgo compartiendo con conciudadanos, en un lugar como nuestro club donde las medidas de higiene y seguridad estarán controladas y dónde todos sabemos con quiénes nos contactamos, en lugar de ir a exponernos a espacios con personas a quienes no conocemos ni podemos seguir epidemiológicamente”.

El comunicado cierra diciendo que “todo 8 de Diciembre es una tradición la bendición de las aguas en nuestro club, pero este año nos encontramos con no poder hacerlo por lo que consideramos una decisión incoherente frente a los espacios habilitados que tienen de base un mismo fin. Los socios exigimos a nuestros gobernantes que den por escrito la habilitación de apertura de los clubes de la ciudad”.

Consultado por ElDia, el presidente de Neptunia, Hernán Parra, indicó que “nos llegó el comunicado a través de una cadena de Whatsapp, la Comisión Directiva de Neptunia no organiza ni convoca a esta movilización, pero no podemos impedirla, principalmente porque se realizará fuera del recinto del club”.

Cabe recordar que por el momento, los clubes ribereños como Neptunia, Regatas, Pescadores, Náutico y Tiro Federal, pueden abrir sus instalaciones solamente para la práctica de deportes que han sido habilitados por el COES local. La semana anterior, de parte del Municipio se informó sobre la reapertura con distintas actividades, pero los clubes coincidieron en que no van a abrir sus instalaciones con normalidad hasta tanto no haya una habilitación que lo permita y no queden expuestos a cualquier actuación de la Justicia Federal por incumplir el DNU vigente.