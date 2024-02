En las últimas horas, la modelo Sofía Clerici volvió a ser noticia al revelar un insólito método que utiliza para preservar su salud. Todo ocurrió a partir de una foto que publicó en sus historias de Instagram, donde tiene más de 2 millones de seguidores, en la que se veía el plato que estaba por degustar en un restaurante. Alguno de sus seguidores tomó nota del vaso rojo con hielo que acompañaba su menú y le preguntó qué era lo que estaba bebiendo. “Sangre”, respondió la modelo, y desató un tendal de comentarios.

Ante la curiosidad de sus fanáticos, Sofía mostró otra secuencia del mismo restaurante. En su dedo mayor, un resabio del líquido rojo, y el vaso en primer plano. Al pie, la respuesta a cómo se elaboraba dicho trago. “Traigo la mía y me la hacen en limonada especialmente para mí”, escribió, junto a dos emojies en tonalidades rojas: una gota de sangre y un corazón.

Al parecer, esto desató una ola de incredulidad y sorpresa entre sus seguidores, por lo que Clérici apeló a otra historia para reforzar su explicación. “Para los que no me creen, tengo siempre nueve tubos en mi heladera o freezer de sangre y me tomo un cuarto o medio tubo por semana”, aseguró la modelo, y contó las diferentes modalidades en los que la ingiere. “A veces en shot, cuando quiero algo más intenso, o lo mezclo en bebidas, en este caso lo hice con frutos rojos”, completó.

Para que no quedaran dudas de sus palabras, mostró uno de los tubos que sacó de su neceser y que contendrían su propia sangre y dejó un guiño al pie para sus seguidores: “Por eso soy una muñeca de porcelana. Sí, y no soy del montón”, sentenció.

De la totalidad de comentarios, la modelo seleccionó algunos para revelarle el secreto de los beneficios que tenía para su cuerpo. “Te mando md (mensaje directo), linda. Miles quieren saber, pero no todos se merecen la respuesta”, replicó enigmática. Pero el flujo se hizo cada vez más constante, por lo que se vio tentada a un muestreo de las consultas. “¡Se pasan! Todos quieren mi secreto, no puedo responder tantos”, argumentó. “Bueno, voy a pensar seriamente la idea de ir a la televisión a contarlo, ya que no paran”, expresó, dejando abierta la posibilidad de referirse públicamente al asunto.

Sin embargo, el tema por el momento se circunscribe al ámbito privado y la modelo solo deja entrever lo que ella desea. Un rato después, optó por seleccionar uno de los tantos halagos que había recibido: “Sofi, es que todas queremos ser igual de diosas como vos, ahora sos nuestra reina vampira”, decía el mensaje de una seguidora. Y luego, tomó el de un fan, que se preguntaba: “¿Está mal que me parezca de lo más excitante?”, planteó. “Ja ja ja, no sos el único...”, replicó Clérici abriendo otra ventana a la historia que surgió como una postal de tantas a la hora de la cena y que quedará en ella ver cuando se termina.