Por Fabián Miró

La jornada del miércoles fue muy larga y marcada por la tensión. Fue tiempo de los alegatos finales de la fiscalía y de la defensa. Las pruebas eran contundentes. Las audiencias que comenzaron la semana pasada tuvieron un derrotero de testigos aportados por la fiscalía y la defensa.

Las imágenes que se mostraron fueron muy duras, al punto que uno de los test5igos que declararon, sufrió una descompensación. El miércoles frente a Tribunales, a las 17.30 comenzó a congregarse la gente que llegó de distintos barrios de la ciudad. En silencio comenzaron a colocar carteles con leyendas alusivas al caso y acusaciones contra el inaccionar del Copnaf

Bianca, prima de Tahiel, entrevistada por los medios presentes, una vez conocida la sentencia explotó en un llanto prolongado. Apenas si pudo pronunciar un par de palabras. “Teníamos temores de que ella salga absuelta, porque se decía que había pruebas que indicaban que ella no era culpable”, dijo emocionada, al tiempo que añadió que “esperamos el fallo con mucha ansiedad”.

Acotó que “todo indicaba que se iba a dar a conocer poco después de las 6 de la tarde, por lo que las dudas aumentaron, cuando los minutos pasaban y no se sabía nada. Una vez que se conoció el fallo, no podía hablar, me cuesta hacerlo todavía. Se hizo justicia, pero nadie nos va a devolver a Tahiel. Ahora resta esperar el monto de la pena que espero sea el máximo de años que se le pueda dar”.

“Macarena ya no es más mi hermana”

Sofía, una de las hermanas de Macarena, fue una de las personas que esperó la sentencia, junto a sus dos pequeñas y a su esposo. Vivió la misma angustia que todos los presentes hasta escuchar el veredicto del jurado que se prolongó más de lo esperado y que tenía que ser unánime.

Entrevistada por AHORA ElDia, Sofía señaló que “para mí, Macarena ya no es más mi hermana, dejó de serlo y tiene que pagar sus culpas con las más duras de las penas. Biológicamente es mi hermana y punto”. Consultada sobre cómo quedó la familia con este hecho aberrante, dijo que “la verdad estamos un poco distanciados con este tema tan sensible, porque hay familiares que, pese a todo, la defienden a ella, mientras que el resto estamos acá pidiendo justicia como finalmente se hizo”.

Sofía mencionó que desde el asesinato de Tahuel, “hemos vivido con mucho malestar, con impotencia, porque Macarena, jamás mostró un signo de arrepentimiento, nada de nada. Se mantuvo como siempre fue, como si nada hubiese sucedido”. Con la voz temblorosa por el momento, señaló que “en más de una ocasión pensamos que al nene podía llegar a pasarle algo, por la forma en que lo trataba”.

Sofía tiene dos hijas de corta edad. Dijo que “pensar en lo que pasó Tahiel y mirar a mis nenas me provoca terror, también el hecho de no entender cómo alguien pudo hacer semejante atrocidad. No hay día en que no dejo de pensar en lo sufrió mi sobrino y en el desenlace de todo esto. Conocida la sentencia, siento un poco de justicia por el nene, aunque esta es una herida, un dolor muy profundo que nunca va a cerrar”.

Lucrecia Belén dijo que es amiga de la familia que tuvo a su cargo dos años a Tahiel hasta que el estado decidió que tenía que volver con su progenitora. Lucrecia recordó que “cuando estaba con la tía, su esposa e hija el chiquito estaba bien, era feliz, no entiendo porque se los sacaron. Cual fue el argumento: el Copnaf se lavó las manos. No se podía decir nada e inclusive un chico fue demorado porque les gritó asesinos”.

La salida de Tribunales

Media hora después de conocerse la sentencia, fuerzas policiales se fueron desplegando. El móvil que transporta al personal de las fuerzas especiales se ubicó frente a la puerta de Tribunales y abrió las puertas del móvil, pero todo fue una maniobra de distracción para sacar a Macarena Ortíz por la puerta de Rivadavia en una camioneta policial, que raudamente dio marcha atrás, para luego tomar por República Oriental en dirección a la Comisaría de Minoridad y de la Mujer.