El pronóstico para este martes 24 de marzo indica una jornada sin lluvias, con cielo despejado y temperaturas que irán en ascenso a lo largo del día. Por la mañana el termómetro rondará los 12 grados, con vientos del sudeste de entre 7 y 12 km/h y una humedad del 95%. El sol se pondrá a las 19 horas.

Para la tarde el cielo se mantendrá despejado y la temperatura trepará hasta los 23 grados, con vientos del norte de baja intensidad. A la noche el ambiente refrescará hasta los 17 grados, con vientos del noreste también suaves.