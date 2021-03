Sol Pérez se quebró tras quedar eliminada de MasterChef Celebrity 2

En el inicio de la gala, Georgina Barbarossa, Candela Vetrano, Dani La Chepi, Alex Caniggia, Araóz y Sol llegaron a la cocina de MasterChef con ganas de quitarse el delantal negro obtenido por sus magros resultados de la semana pasada. Tras pasar por una prueba de degustación, todos ellos pusieron manos a la obra para preparar con una serie de ingredientes predeterminados por la producción un plato basado en pescado.

Los platos de Daniel Aráoz y Sol Pérez estuvieron entre los más flojos por lo que ambos quedaron entre los nominados y Damián Betular anunció la salida de la modelo y conductora. Ella soportó estoica los halagos que le hicieron los miembros del jurado hasta que cuando Santiago del Moro le agradeció “por enseñarles mucho a todos” con su ejemplo, se quebró.

“Gracias a todos. Ha sido un laburazo. Son todos re buenas personas delante y detrás de las cámaras. Soy re exigente conmigo, laburo un montón. Para mí, un proyecto nuevo es ponerme a estudiar porque no me gusta que nada me salga mal. Para mí la cocina era un mundo donde no había entrado nunca así que me voy re contenta y feliz de haber estado”, dijo Pérez, con lágrimas en los ojos.