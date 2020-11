"Solar del Este no abrirá en diciembre", aseguró su propietario

El empresario Edgardo Moreyra, propietario de Solar del Este, expresó que “no están dadas las condiciones para poder abrir el complejo, ni el 4 ni el 8 ni el 25 de diciembre. No con esta situación de salud, con el aumento de casos y con la irresponsabilidad de la gente que no toma conciencia de la necesidad de cuidarse”.

En diálogo con Viene con Yapa (Radio Cero 104.1), Lalo Moreyra fue claro en su análisis de la situación para los propietarios de balnearios y complejos turísticos de la ciudad. “Hay una gran incertidumbre y no podemos aventurarnos a saber que puede llegar a pasar. El aumento de casos es importante, las cifras nos asustan, con imaginar solamente que en el Uruguay hay 75 casos y han encendido todas las alarmas, nosotros en Gualeguaychú tenemos un promedio casi de 50 casos y nos manejamos como si nada, no usamos barbijo, no nos cuidamos y creo sin temor a equivocarme, que la gran responsabilidad del aumento de los contagios es de la gente que no se cuida de la forma en la que debe hacerlo”.

Sobre lo ocurrido el fin de semana anterior en Ñandubaysal, Moreyra indicó que “hablo permanentemente con Carlos Sánchez Álzaga, propietario de Ñandubaysal. Coincidimos en que para abrir nuestros complejos hay que hacerlos de forma completa, con la playa y el camping a disposición de quienes puedan visitarnos. Pero creo que como está la situación, es muy complicado, porque la gente no se cuida, no tenemos una claridad sobre los protocolos que se van a aplicar y la forma en poder aplicarlos”.

De cara al panorama que podría presentarse en la ciudad en la temporada, Moreyra expresó que “creo que la gente de Buenos Aires en cuanto pueda va a salir y Gualeguaychú será un destino sumamente elegido, más allá de que no haya Carnaval y que no esté la Fiesta del Pescado y el Vino, que son eventos sumamente complejos para poder realizar”, aunque marcó una diferencia entre lo que podría suceder y la actualidad.

“Si me preguntan hoy, mi intención es no abrir el complejo durante la temporada, pero como esto es un día a día, sabiendo que Gualeguaychú será un destino elegido para el turismo interno, estamos evaluando qué hacer. Lo último que pasó en Ñandubaysal te tira para atrás, creo que es imposible poder controlar de parte de los balnearios cuando se desborda la cantidad de gente” Lo último que pasó en Ñandubaysal te tira para atrás, creo que es imposible poder controlar de parte de los balnearios cuando se desborda la cantidad de gente”, expresó Moreyra, enfatizando que “de nuestra parte no vamos a abrir en diciembre, ni el 4 ni el 8 ni el 20. Esperaremos al 30 de diciembre para saber cómo estarán las condiciones para abrir en enero. Si no están dadas, esperamos a febrero, nuestra intención es que nuestros empleados puedan tener trabajo y garantizar su sueldo. La playa está lista, pero necesitamos tener certezas de cómo vamos a aplicar los protocolos y también precisamos contar con un apoyo de Prefectura, Policía y la misma Municipalidad para que nos ayuden a trabajar en que se pueda respetar el distanciamiento. Siempre hay uno que comienza a hacer lo que no se debe y el resto lo sigue, por eso necesitamos que las reglas sean claras y haya un compromiso de todos para poder hacer cumplir los protocolos, especialmente en mantener las distancias en las playas y también el tema de los baños y sanitarios”.