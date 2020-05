Solari: "El municipio entendió que no podemos seguir eternamente aislados"

"El municipio entendió que no podemos seguir eternamente aislados”, expresó a ElDía desde Cero (FM 104.1). Dijo que la “situación en la ciudad es desesperante, los ahorros comenzaron a acabarse, la gente se quedó sin recursos".

Opinó que "si bien muchas de las medidas implementadas por el gobierno son lógicas y acertadas, otras, lamentablemente, el comercio no las logró captar, por ejemplo el financiamiento a tasas razonables por parte de los bancos", y agregó que “no se si hubo impericia por parte del gobierno o del sector bancario, que no está apoyando como debería en estos momentos tan difíciles. La realidad es que en el caso de acceder a algún crédito, no tiene relación con lo que necesita el comerciante, es una gota de agua en el desierto”.

El dirigente se mostró preocupado por la situación de los trabajadores gastronómicos. ”Es un sector que demanda muchísima mano de obra, un actor importante en la economía local, porque lo que gana lo invierte en su pueblo, y por el momento no vemos perspectivas de que pueda volver", sostuvo.

centro.jpg La Provincia autorizó la vuelta de comercios, oficios y servicios.

Advirtió que “si no logramos revertir el factor económico, las consecuencias van a ser más duras que las de la pandemia. “La actividad, tanto comercial como industrial, si no se toman medidas urgentes, se va a ver duramente perjudicada a corto plazo, las cadenas de pago están cortadas".

Señaló que cuando se lleve adelante la reapertura “tenemos que ser conscientes de que las expectativas de futuras ventas van acorde a la actividad. No son muy buenas, pero si continuamos con las persianas cerradas la situación tenderá a empeorar. Además, si se permiten algunas actividades, generarán movimiento para que otras empiecen a funcionar, como el expendio de combustibles y servicios, que en definitiva terminan derramando algo de dinero en la ciudad”.

Afirmó que “si continuamos todos encerrados los problemas económicos, especialmente en servicios, se acentuarán”. A modo de ejemplo, mencionó que “si se habilita el trabajo de jardineros, plomeros y técnicos en diferentes rubros, la rueda comenzará lentamente a girar”.