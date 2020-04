Solari: "Los comerciantes no tienen plata para pagar los sueldos ni para ellos"

Adolfo Solari, representante del sector, detalló cómo viven en este momento de insertidumbre.

Las mejores frases de Adolfo Solari en ElDía desde Cero (FM 104.)

“En la crisis de 2001 trabajabamos muy poco pero al menos podíamos abrir”.

“Lo más grave es que no sabemos cuándo va a terminar la cuarentena. Es dramático no poder proyectar nada”.

“Las ventas empezaron a caer un montón desde que se declaró la pandemia. Hoy los comerciantes no tienen plata para ellos ni para pagar sueldos”.

“La cadena de pagos está sumamente complicada”.

“Inquilinos y dueños de locales vienen conversando. Si yo no estoy facturando no puedo pagar el alquiler, no sirve solo que no aumenten”.

“La gente va a quedar endeudada y sin plata, ponernos en sintonía nos va a llevar 3 o 4 meses más”.

“Ya hay acuerdo entre los empleadores y los empleados de que no se va a poder pagar el 100% del sueldo”.