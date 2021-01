Soledad Silveyra sufrió un ACV y debió ser internada

La última aparición pública de Solita data del lunes pasado, cuando fue una de las invitadas de Los Mammones, el nuevo ciclo nocturno de Jey Mammon en América. De muy buen humor, respondió con picardía cada una de las intervenciones de Estelita, el clásico personaje del humorista.

Pero antes, se emocionó frente a Natalia Oreiro, también presente en el programa: “Cuando vi el documental -le dijo a la artista uruguaya- me pasó algo que no pasaba hace tiempo. ¡Los textos de (Eduardo) Galeano! Qué maravilla. Lo tengo adentro a Galeano, lo recuerdo”. Las dos comenzaron a repasar, a plena sonrisa, viejos trabajos compartidos. Y luego la también conductora soltaría algunas lágrimas tras un video homenaje que le preparó la producción.

El año pasado, Silveyra había pensado que transcurriría la cuarentena en total soledad. Hasta que recibió el llamado de uno de sus hijos:“‘Mamá, ¿te vas a quedar ahí?’. Y le digo: ‘Sí, ¿qué voy a hacer?’. ‘Venite’. No terminó de decirlo que agarré el auto y salí volando para su casa. Tuve el privilegio de estar 70 días con mis nietas. Nunca había estado tanto tiempo”, contó la actriz, en una entrevista con Teleshow.

Luego Solita se sumaría a Mujeres del Trece, un ciclo por las tardes de El Trece que sería una gran apuesta (cinco figuras destacadas, como Teté Coustarot y la propia Silveyra, al frente de un magazine) de resultado fallido en el rating, y con rumores de peleas internas a raíz de que la actriz -quien inició su carrera con apenas 12 años- usara para las fotos de la promoción un atuendo distinto al de sus compañeras. “Ese exitazo...”, bromeó la actriz en el programa de Mammon. Y es que a fines de octubre, apenas semanas después de su debut, Mujeres... se quedó afuera de la grilla del canal de Constitución.

A la vez que estaba a la espera de nuevos proyectos laborales, Solita se abocó a su familia, sin una pareja a la vista. “Al no tener novio, no me pesa la palabra porque no me siento vieja; al contrario, en todo caso me siento una joven vieja. No tengo el peso de la vejez -contaba por entonces-. Me ha dado muchas cosas el paso del tiempo. Es como que me tomo el pelo a mí misma y, al mismo tiempo, soy una señora de 68 años”.

Con los suyos recibió el Año Nuevo. Y son ellos quienes ahora prestan atención a las palabras de los médicos del Otamendi, deseando que las noticias que llegarán en estas horas sobre el estado de salud de Soledad Silveyra sean promisorias. (Teleshow)