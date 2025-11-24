La Dirección General de Epidemiología, dependiente de la cartera sanitaria provincial, informa que cualquier pasajero que haya viajado en ese tramo (Buenos Aires, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Colón, Concordia, Federación), independientemente del asiento y de la duración del viaje, se considera potencialmente expuesto y debe estar atento a posibles síntomas:

Fiebre alta.

Manchas rojas en la piel (exantema).

Tos.

Secreción nasal.

Conjuntivitis.

Ante la presencia de cualquiera de estos signos, se recomienda acudir de inmediato al efector de salud más cercano usando barbijo, evitando salas de espera y mencionando el antecedente del viaje (contacto de caso confirmado). Además, las personas con síntomas compatibles, no deben asistir a la escuela, trabajo ni lugares concurridos.

Según el alerta emitida por el Ministerio de Salud de la Nación -publicada este lunes 24 de noviembre en el Boletín Epidemiológico Nacional-, el 15 de noviembre la familia viajó desde la Terminal de Ómnibus de Retiro (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), a las 21.40 hs hacia la ciudad de Federación en un micro de la empresa San José S.R.L., que realizó paradas en:

Gualeguaychú.

Concepción del Uruguay.

Colón.

Concordia.

Federación.

Al día siguiente, el 16 de noviembre, el grupo cruzó a Uruguay por el paso Colón-Paysandú. Hasta el momento, no hay casos sospechosos ni confirmados en la provincia de Entre Ríos.

La vacunación es clave

El sarampión es altamente contagioso. El virus puede permanecer hasta dos horas en el ambiente y transmitirse incluso a quienes no tuvieron un contacto directo con la persona enferma.

La recomendación para la población en general es revisar el carnet de vacunas. Quienes no tengan esquema completo de triple viral (sarampión, rubéola y paperas) deben acercarse al vacunatorio u hospital más cercano para recibir las dosis que correspondan. La vacuna es gratuita.

Según el Calendario Nacional de Vacunación:

De 12 meses a 4 años: una dosis.

A partir de los 5 años y adultos: dos dosis de doble o triple viral.

Personal de salud: dos dosis obligatorias.

Personas nacidas antes de 1965: se consideran inmunes.

Por último, es importante citar que el alerta se enmarca en un aumento global y regional de casos. En 2025, la Región de las Américas registró más de 11.000 casos confirmados y perdió su estatus de región libre de transmisión endémica.

Fuente: APFDigital