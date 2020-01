"Celebramos la iniciativa del Intendente Piaggio de contar con un nuevo espacio público que le

asegura a toda la ciudadanía el acceso al río Gualeguaychú", indicó Corti.

“Pueblo Belgrano tiene lazos muy estrechos con Gualeguaychú. Muchos de sus habitantes tienen sus actividades diarias del otro lado del puente y es prácticamente imposible diferenciar culturalmente a una localidad de la otra”, detalló.

"Hemos remitido a los máximos responsables de ambas municipalidades la solicitud de la firma de un convenio para que los vecinos y vecinas de Pueblo Belgrano gocen de los mismos beneficios que cualquier ciudadano gualeguaychuense en el nuevo punto turístico ubicado sobre la Ruta Nacional 136", agregó la concejal.

"El acceso al río es un derecho y una cuestión jurisdiccional no debe ser impedimento para que las personas no puedan concurrir. Pueblo Belgrano no cuenta con balnearios propios a pesar que el río Gualeguaychú es un bien compartido entre ambas localidades", indicó Riera.

Con esta solicitud se pretende que todos los habitantes de Pueblo Belgrano tengan los mismos precios en sus entradas que cualquier gualeguaychuense durante viernes, sábado y domingo, "lo cual servirá para seguir fomentando la hermandad y confraternidad que ha existido desde hace años", se expresó en la nota remitida a Piaggio y Davico.