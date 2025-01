Sin dudas, la pandemia de Covid-19 que hemos vividos hace menos de cinco años –aunque algunos tengan la sensación de que pasaron muchos más– ha trastocado a muchos conceptos que hasta no hace tanto parecían canónicos en la vida diaria. Problemas de sociabilización, estrés, traumas, desboques y la adopción de un estilo de vida más desprejuiciado pueden ser algunas de las alternativas.

En este contexto, las vacunas fueron uno de los elementos que más se ha puesto a prueba en este último lustro. Un elemento que por décadas sirvió para erradicar enfermedades mortales y permitió alargar la esperanza de vida, ahora es cuestionada y enjuiciada de manera permanente, sobre todo por el avance de los grupos antivacunas.

A comienzo de este año arrancó en Gualeguaychú una campaña de vacunación contra el dengue. Son 700 dosis enviadas desde el Ministerio de Salud de Entre Ríos. Según las indicaciones de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn), el organismo técnico que asesora a las autoridades nacionales en temas relacionados con la inmunización, la vacuna contra el dengue se debe aplicar en el grupo etario conformado entre los 15 y los 59 años y que ya hayan sido contagiados por la enfermedad, y siempre comenzar la convocatoria por los más jóvenes.

Es por eso que el Nodo de Epidemiología del Hospital Centenario comenzó el 2 de enero con una convocatoria al rango etario conformado por las personas de entre 15 y 24 años. Convocaron a alrededor de personas registradas que tuvieron la enfermedad, sin embargo, hasta ahora, sólo el 10% se ha presentado a aplicarse la primera dosis de manera gratuita.

“El listado viene de provincia, que es el mismo que nosotros tenemos, porque son los casos que se cargaron al sistema. Tenemos una base de datos de todos los pacientes, y de casi todos ellos tenemos teléfonos para contactarlos. Por eso a los pacientes se les manda un mensaje personalizado, invitándolos a que se incorporen a esta estrategia de vacunación”, , afirmó la directora del nodo de Epidemiología del Hospital Centenario, Elina Villarroel, en declaraciones a Ahora ElDía, quien además agregó que “en esta primera instancia, de 15 a 24 años, hemos convocado entre 710 y 715 personas. Hasta ahora, se ha presentado apenas el 10%. Hasta ahora fueron poco más de 70 los convocados que se presentaron”.

Esta baja en la aceptación de vacunarse o concurrir a la convocatoria puede ser en parte responsabilidad de los movimientos antivacunas, pero también se están enfrentando a otros obstáculos, como la reticencia de las personas a concurrir a vacunatorios post pandemia. Pero hay otro motivo más que nada tiene que ver con la consciencia o no del beneficio de las vacunas: el miedo a las estafas telefónicas.

“El nodo Epidemiológico convoca a todos en forma personalizada, con un mensaje y desde un solo número de teléfono, que es el 3446-353072, el perteneciente al Nodo del Hospital Centenario, con el logo, justamente, de la institución. Y no pedimos ningún dato, absolutamente nada”, aclaró Villerroel.

Y bien válida la aclaración, porque inclusive desde antes que llegaran las dosis a Gualeguaychú, muchos vecinos recibieron llamados desde un número con característica de Buenos Aires y con el logo del Ministerio de Salud de la Nación en donde se los convocaba a la vacunación contra el dengue, pero que en realidad eran estafadores. Lo mismo pasó cuando llegaron las vacunas al Hospital: en ese caso el sistema nefasto se aceitó aún más ya que las llamadas y mensajes ahora tenían característica local, algo que desorientó a muchos contactados por los estafadores, cuyo único fin es la extracción de datos para poder acceder a bienes, dinero o información sensible.

Detalles de la campaña

“Vamos a convocar al grupo de entre 15 y 24 años hasta el 15 de enero. No quiere decir que más allá del 15 no se puedan vacunar, pero la idea siempre fue ver qué respuesta teníamos y si podíamos ampliar los grupos. A partir del 15 comenzaremos a convocar a los que tengan entre 25 y 39 años, y si es que quedan dosis ampliaremos la convocatoria hasta los 59 años. Mayores de 60 años no vamos a llamar porque no lo recomienda el Ministerio de Salud de la Nación”, adelantó la profesional.

“Son dos dosis de vacuna, separadas por tres meses. Si por algún motivo alguien se hubiera puesto la primera dosis, porque la compró y ahora no consigue la segunda, también se puede acercar porque tenemos los mecanismos para corroborar eso y con una indicación médica o la constancia de la primera dosis, le aplicamos la segunda dosis. Pero siempre dentro de los grupos que vamos vacunando, para que no desordenar el trabajo que ya estamos realizando”, aclaró.

El nodo Epidemiológico del Hospital Centenario es el único vacunatorio en la cuidad que está aplicando esta vacuna, y lo hace todos los días entre las 7 de la mañana a las 18 horas. Si bien esta vacuna no es obligatoria y no se va a incorporar en el calendario, el hecho de poder acceder de manera gratuita gracias al Estado es algo que pone en jaque las razones de tan baja convocatoria.

“Esta no es una vacuna que se va a incorporar al calendario nacional, por eso también no es una vacuna obligatoria, sino una que nosotros ofrecemos, y se hace a demanda, o sea que la aplicamos solamente a los que la solicitan. Es una vacuna que tiene una estrategia dinámica, que es progresiva, que es escalonada y que la Comisión Nacional de Inmunizaciones recomienda que la población objetivo sea de 15 a 39 años”, manifestó Villarroel.

La importancia de la vacuna

El dengue tiene cuatro serotipos: DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4. Cada serotipo tiene características antigénicas únicas, lo que significa que el sistema inmunológico de una persona reconoce y responde de manera específica a cada uno de ellos.

Los serotipos 2 y 3 han sido asociados a la mayor cantidad de casos graves y fallecidos. Sin embargo, existen diferencias en el potencial virulento entre cepas.

La infección por uno de los serotipos proporciona inmunidad a largo plazo contra ese serotipo e inmunidad transitoria contra los demás. Sin embargo, si una persona vuelve a ser picada por un mosquito portador de otro serotipo, puede sufrir el dengue hemorrágico.

Es por esto mismo que la vacuna es recomendable a los que ya sufrieron la enfermedad, ya que el haber sido contagiado por uno de los serotipos no garantiza que no volvamos a tener la enfermedad, sino que simplemente no vamos a volver a contagiarnos del serotipo que hemos tenido, no de los otros tres.

“Hay que tener claro que el dengue es una enfermedad que tiene cuatro serotipos. Cuando uno se enferma tiene anticuerpos de posibilidad para un solo serotipo. Los otros tres no. Cuando uno se contagia con un serotipo desarrolla anticuerpos, pero después quedan con inmunidad para ese serotipo, no para los otros tres. Por lo tanto, se pueden volver a enfermar de dengue. En cambio, la vacuna es tetravalente, lo que quiere decir que protege a las personas contra los cuatro serotipos”, reflexionó Villarroel y agregó: “Tal vez las personas no toman conciencia de este tema, que la vacuna es para los cuatro serotipos y que es una enfermedad que te podés volver a contagiar”.

“Esta vacuna se puede adquirir en cualquier farmacia, en donde empezó con un precio y a medida que se le fue dando publicidad fue aumentando, pero lo cierto es que hoy por hoy no se consigue. Hay muchas personas que la quieren comprar y no pueden, y eso que no es una vacuna barata. En este caso, el Estado te la está ofreciendo gratis y es una oportunidad que los convocados increíblemente se están perdiendo”, concluyó.