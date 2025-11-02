La Dirección de Cultura invita a artistas de todo el país a participar del Certamen para nuevos valores del Pre Cosquín 2026, instancia clasificatoria oficial del Festival Nacional del Folklore de Cosquín, que tendrá lugar en la ciudad los días 15 y 16 de noviembre en los Galpones del Puerto.

El certamen tiene como objetivo reconocer y promover el talento de artistas de todo el país que presenten propuestas de música y danza de raíz folklórica argentina, brindándoles la posibilidad de representar a la Sede Gualeguaychú en el escenario mayor de Cosquín.

Los participantes podrán inscribirse en los siguientes rubros oficiales: Música (Solista Vocal, Dúo Vocal, Conjunto Vocal, Solista Instrumental, Conjunto Instrumental y Canción Inédita) y Danza (Solista de Malambo Masculino, Solista de Malambo Femenino, Conjunto de Malambo, Pareja de Baile Tradicional, Pareja de Baile Estilizada y Conjunto de Baile Folklórico).

El certamen se desarrollará en dos jornadas (ronda y final), con un jurado oficial autorizado por la Comisión Municipal de Folklore de Cosquín. Podrán participar personas mayores de 16 años, residentes en cualquier punto del país. Los ganadores de cada rubro representarán a Gualeguaychú en la instancia nacional que se realiza en enero en la ciudad de Cosquín.

La inscripción es gratuita y estará abierta hasta el 7 de noviembre y los interesados deberán completar el formulario de inscripción y presentar la documentación requerida según el reglamento oficial. Las bases y condiciones deben solicitarse al 3446-531045 o al correo [email protected]