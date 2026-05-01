Cerca del mediodía de hoy, Obras Sanitarias informó de la rotura de un caño de agua de 150 mm en las calles 25 de mayo y Camila Nievas.

El inconveniente obligó a interrumpir la impulsión de agua desde la Planta. Sin embargo, minutos después de las 14 horas, el problema logró ser solucionado.

Inmediatamente se puso en marcha nuevamente la planta potabilizadora, por lo que el suministro de agua potable quedó normalizado.