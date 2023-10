En diálogo con Ahora Cero Radio, Arrozogaray contó como atraviesan la recta final de la campaña. “Nosotros estamos en gestión, entonces tenemos la responsabilidad de seguir adelante con cada una de las obras y de los proyectos e inclusive hacer la campaña, entonces es una sumatoria de muchas acciones pero con un tremendo orgullo porque todo lo que veníamos planificando durante estos 8 años se ve y yo creo que no hay mejor campaña política que es lo que nos transmite en cada uno de los sectores y los vecinos, esa confianza de ver que la realidad de Gualeguaychú es distinta y que hay un gobierno que desde el primer día incansablemente no paró nunca, no paró en crisis, no paró en pandemia, no paró… Y esa gestión consecutiva incansable que llevamos adelante es el reflejo de este fin de mandato que estamos ahora culminando con las últimas obras”, aseveró.

En la misma línea, la candidata a diputada provincial expresó que “cuando vos hablás directamente con los vecinos en esta campaña puerta a puerta que estamos llevando, que tenemos una escucha abierta, porque me parece que eso es lo importante, gobernar con la ciudadanía y en todo este tiempo que llevamos a cabo eso pasa que hay cuestiones que son de alcance nacional que no podemos escapar, pero sí lo que nosotros decimos que todo lo que ha estado a nuestro alcance con toda la gestión de las políticas públicas a nivel nacional a nivel provincial y con muchos recursos locales estamos dejando una ciudad que vos te pones a pensar en materia de todo lo que es los servicios, agua… la planta de agua potabilizadora, la planta de tratamiento de fuentes cloacales, estamos dejando todo lo que son las obras de todas las rutas de la ciudad que era un pedido histórico, la Ruta 20, el acceso”, destacó, y resaltó la reunión del intendente Piaggio en la casa rosada para “lo que va a ser el inicio de la nueva Circunvalación, toda esta trama aval nueva para Gualeguaychú también son gestiones que van a transformar indudablemente la ciudad, y esa devolución de los vecinos cuando te dicen se recuperaron espacios públicos “.

Además, Arrozogaray cuestionó duramente a Mauricio Davico: “yo a veces escucho candidatos de Pueblo General Belgrano que vienen a decir qué es lo que van a hacer en Gualeguaychú en materia de viviendas, en cultura, políticas de violencia de género…pero yo lo que digo que no hay nada mejor que los hechos: Si estuvo 4 años en Pueblo Belgrano como intendente Davico y no vimos un solo reflejo de las políticas públicas que quiere implementar en Gualeguaychú, cuando plantea toda una readecuación de lo que es nuestro gobierno en cuanto a la modificación de la secretarías que va a erradicar por ejemplo uno de los temas más sensibles que es la droga, ¿que él no tiene droga en Pueblo Belgrano? Son puntos muy sensibles que me parece que hay que presentar propuestas y ver también la realidad en la función en la que está hoy, porque me parece que una persona que hoy está a 20 días de decidir su voto también tiene que pensar qué tipo de propuesta qué es lo que me ofrece este gobierno a futuro, a nosotros nos conoce, sabe cómo gobernamos, cuál es el compromiso y la confianza que tenemos con el vecino día a día, cuando nos encontramos cara a cara en sus casas y nos reflejan el reconocimiento de la gestión. Entonces nosotros no estamos vendiendo espejitos de colores, nosotros no estamos vendiendo propuestas que son irreales… por ejemplo, en materia ambiental, ¿A vos te parece que Pueblo Belgrano tuvo una política pública ambiental que es la que ahora dice que va a hacer en Gualeguaychú… No nos engañemos más”, afirmó.

Finalmente, con respecto de las impugnaciones a Davico, expresó que “hay un espacio político que hasta ahora la única definición que tenemos nosotros en cuanto a la justicia es que es una chantada, que es una estafa electoral, porque la Constitución es muy clara, dice que una persona no puede ejercer tres mandatos consecutivos en la intendencia, entonces por qué hay un espacio que interpreta que eso se puede… “, y se preguntó con respecto al cambio de domicilio de Davico que ”porqué una persona que asume como intendente a los dos días se cambia el domicilio, o sea que ejerció su gobierno sin ser ciudadano de Pueblo Belgrano… yo le preguntaría a los ciudadanos de Pueblo Belgrano qué sentirían de una persona que los gobernó que no tenía el domicilio como lo dice la Ley”.