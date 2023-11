En el rio Gualeguaychú continúa experimentando una gran crecida provocada por el aumento del caudal de agua proveniente de Salto Grande y la presencia de una fuerte sudestada. Es por esto que la Municipalidad de Gualeguaychú, a través de diferentes áreas, trabaja de manera coordinada en el monitoreo de la situación y en disponer los operativos necesarios para auxiliar a los vecinos que habitan en zonas inundables. También se trabaja junto a los prestadores turísticos de la zona del Camino de la Costa y Paseo de la Península.

Por el momento, en el Centro de Evacuados, hay tres familias: dos pertenecientes al Camino de la Costa y otra del Barrio Los Espinillos.

Foto: Mauricio Ríos

En este sentido, Cristian Magne, responsable de Defensa Civil contó a Ahora ElDía que “estamos con el río oscilando entre 3,80 y 3,78 metros, porque el viento está cruzado y no hay una sudestada plena, entonces no nos pega tanto como para incrementar la altura del río y la intensidad tampoco es tan alta. Después seguimos teniendo las mismas familias que teníamos ayer. Ahora tenemos que esperar y ver cómo evolucionan los vientos a la noche. Dentro del centro de evacuados funcionamos con la asistencia sanitaria, las cuatro comidas, ropa, medicamento, y también tenemos juegos lúdicos y deportivos para que los chicos se entretengan”.

Por otra parte, desde la dirección de Salud Comunitaria se solicita especial colaboración a toda la población en no ingresar ni permanecer en el agua de inundación a aquellas personas que no se vean afectadas por este fenómeno o que no cumplan función específica en el área afectada. La especial solicitud tiene fundamento en la necesidad de prevenir enfermedades provocadas por el agua de inundación, especialmente las enfermedades de piel, picaduras de insectos y otras graves como la leptospirosis; evitando así sufrir innecesariamente consecuencias sanitarias en la población.

Foto: Mauricio Ríos

Para mantenerse informado, se puede acudir a los canales oficiales y ante cualquier situación o dificultad a los teléfonos: 103 (Defecsa Civil), 106 (Prefectura Naval) o al WhatsApp (03446) 15-556096.

Además, se puede conocer la altura del río con el chat-bot Gual-E, al teléfono celular 3446503196, colocando como mensaje “altura del río”.