En una compleja cirugía realizada en el Hospital Garrahan de Buenos Aires, un equipo multidisciplinario logró separar con éxito a Ámbar y Pilar, gemelas siamesas de poco más de tres meses, oriundas de Rosario. La intervención, de alto riesgo, se llevó a cabo luego de meses de preparación y finalizó con un pronóstico alentador: las niñas podrán llevar una vida normal.

La madre de las pequeñas, Yamila, de 27 años, expresó su emoción y gratitud: “Soy mamá de dos bellas guerreras y primeramente contarte que toda la gloria es para Dios”. La joven relató que no podía quedar embarazada y que, tras varios intentos, logró concebir a trillizos. Uno de ellos falleció durante el embarazo, pero Ámbar y Pilar continuaron desarrollándose, unidas por el hígado.

Las bebés nacieron en abril en el Hospital Argerich, con un peso de 1.800 gramos cada una, y fueron trasladadas al Garrahan para su seguimiento y la cirugía. Actualmente, con tres meses y ocho días, pesan 5,1 kilos y permanecen internadas en neonatología, evolucionando favorablemente.

Un milagro y un equipo comprometido

“Cuando nos enteramos de que venían uniditas de la zona del hígado, no nos importó la condición. Decidimos seguir con el embarazo y gracias a Dios estaban solamente unidas por el hígado, que es el único órgano que se regenera”, explicó Yamila, quien definió la situación como “algo sobrenatural, un milagro”.

La intervención estuvo a cargo del doctor Víctor Ayarzábal y liderada en quirófano por el jefe de cirugía, Mariano Boglione, con la participación de al menos 25 profesionales de distintas especialidades. “Se les llama gemelas unidas. En este caso, estaban unidas por el abdomen y el hígado y se pudo hacer una separación exitosa”, detalló Boglione, quien resaltó que, una vez recuperadas, podrán realizar su vida con normalidad.

El Garrahan realiza entre una y dos cirugías de este tipo al año y mantiene un alto índice de éxito. La preparación para este procedimiento incluyó tres meses de ensayos y planificación para asegurar que cada paso se cumpliera con precisión.

Fe, esperanza y pedido de apoyo

“Estamos superagradecidos de la atención del Garrahan. Quiero que ayuden al hospital porque la verdad ni siquiera se imaginan todos los insumos que ocupan acá. Es un mundo”, expresó Yamila, quien junto a Gonzalo, padre de las niñas, permanece en Buenos Aires acompañando la recuperación.

La madre insistió en que su historia es testimonio de esperanza: “No importa la condición que nos toque atravesar. Siempre hay que soñar con que Dios cumple los deseos del corazón y hace milagros, así como lo hizo en la vida de Ámbar y Pilar”.

Las hermanitas permanecerán internadas hasta que no requieran medicación y estén completamente estabilizadas, momento en el que podrán regresar a su hogar en barrio Nuevo Alberdi, Rosario. Para Yamila y su familia, este capítulo se cierra con fe, gratitud y la certeza de que sus hijas son, como las llamó desde el primer día, dos bellas guerreras. (Rosario 3)