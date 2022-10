Al cumplir 18 años, la joven australiana Tiahnee le pidió el consentimiento de su mamá y se sumó a Only Fans, la plataforma de contenidos pagos para adultos que es furor en el mundo.

Evie Leana, madre Tiahnee, fue duramente criticada por haber permitido que su hija formara parte de esa red.

Pero tras ver cómo crecía su cuenta bancaria, la madre no sólo dejó de dudar sobre lo acertado de su decisión, sino que dejó su empleo y decidió sumarse también a la plataforma.

“La gente puede juzgarme, pero definitivamente he enseñado bien a mis hijas. Ella no está siguiendo mis pasos, yo estoy siguiendo los suyos. He educado a mis hijos y estoy a una edad en la que ahora me estoy centrando al 100% en mí y en los niños. Nunca he sido alguien que salga de fiesta o los deje solos. En realidad, soy una muy buena madre, estoy aquí al final de todos los días besándolos y diciendo buenas noches”, aseveró Evie.

Madre soltera, Evie defiende que además del ingreso económico Only Fans le ha permitido acercarse más a su familia, ya que trabaja desde casa, maneja sus tiempos y comparte intereses con su hija.

Lo que empezó como una crítica a una madre tildada de irresponsable, rápidamente fue girando hacia un marcado interés que despierta en los seguidores de la plataforma saber que estas dos jóvenes y hermosas mujeres son, además, madre e hija.