En TikTok, muchos usuarios aprovechan para compartir historias curiosas y anécdotas de amor. En ese contexto, una pareja reveló que, a pesar de estar juntos, tienen Tinder separados y tres tipos distintos de permitidos.

“Somos pareja y tenemos Tinder por separado. Además de eso, tenemos permitidos. Tenemos tres tipos de permitidos cada uno”, señaló el joven en el video que grabó junto a su novia.

Luego, detallaron cuáles son las categorías de permitidos: “Número 1. Es un permitido imposible básicamente. Es un permitido que vos sabés que en 7 reencarnaciones no te lo comés ni de onda. O muy internacional o muy famoso, ni siquiera lo soñás”.

“Segundo. Es un permitido que es imposible/posible. Porque si bien es famoso, conocido, te lo podés cruzar en un boliche. Puede ser influencer, por ejemplo. Te lo cruzás en algún lado capaz, si se alinean un poquito los planetas”, agregaron.

Por último, describieron el tercer tipo de permitido y el que más polémica generó: “Lo mejor queda para el final. El tercero es alguien totalmente posible: una persona con la que en algún momento hablaste, con la que quisiste estar y no se dio, o incluso alguien con quien ya estuviste”.

Sin embargo, aclararon que este último tipo de permitido tiene una condición. “Ninguno de los dos puede interactuar, no puede hacer absolutamente nada. No es que le puede tirar un palito. Al destino. Si el otro aparece, vos podés dar el sí, pero no podés aparecer vos”, sentenciaron.

El video generó mucho revuelo en TikTok y la sección de comentarios se llenó de gente con distintas opiniones. “¿Para qué son pareja?“, ”Osea, pueden estar con todos“, “Yo banco un montón la no monogamia“, fueron algunos de los mensajes más destacados.