En los próximos días, Boca Juniors presentaría al primer refuerzo de este mercado de pases: se trata de Gary Medel, futbolista chileno que se desvinculará del Vasco da Gama para retornar al club que lo vio brillar en los años 2009 y 2010. El Consejo de Fútbol xeneize arribó a un acuerdo de palabra para liberar al defensor de 36 años del conjunto carioca y, de no mediar imponderables, firmará su vínculo hasta diciembre de 2025. Según le confiaron a este medio, su arribo podría ser esta misma semana.

Medel tiene contrato con Vasco hasta fines de 2024 y permanece en conflicto con el club carioca luego de un viaje a su país por motivos personales a mediados de abril, lo que lo obligó a ausentarse de los compromisos frente a Bragantino y Fluminense por el Brasileirao. Fue titular contra Cruciúma al duelo siguiente, pero lo reemplazaron en el entretiempo y ya no volvió a tener minutos. Lleva cinco cotejos consecutivos en el banco y su salida era previsible. En tanto, no fue convocado por Ricardo Gareca para los duelos previos de la Copa América para la selección chilena.

Ya desde 2020, cuando Riquelme recién había asumido como directivo y empezó a liderar el Consejo de Fútbol, Medel había recibido su interés: “Hablo bastante con Riquelme. Hablo una vez a la semana, he hablado bastante con él. Hablamos de todo, del fútbol, de la familia. Y Boca siempre es algo importante en Sudamérica, en el mundo, y obviamente volvería encantado”. En ese momento, el Pitbull estaba por completar su primera temporada en Bologna de Italia, donde completó su contrato hasta mediados de 2023.

En la recta final de su carrera (cumplirá 37 años en agosto), Medel siempre coqueteó con Boca y fantaseó con volver a ponerse la camiseta azul y oro. Su excelente relación con Juan Román Riquelme, quien fuera compañero de equipo durante su estadía en la Ribera allá por los años 2009 y 2010 alimentó ese viejo anhelo compartido. Hace un año, hubo conversaciones entre Román y el Pitbull que no llegaron a buen puerto debido a que el plantel de Jorge Almirón no disponía de un cupo de extranjero para reservarle.

Hace un par de meses, Román confió en una entrevista con TyC Sports: “Hablamos con muchos futbolistas, con la mayoría sigo teniendo buena relación. Estábamos esperando la libertad de un cupo con Gary Medel, con quien tengo buena relación de toda la vida y le dije que se vaya a jugar a otro lado porque no teníamos cupo. Él se muere por jugar acá, pero no teníamos la posibilidad. Sabe que yo lo quiero mucho”. Ahora, Riquelme se dará el gusto y le aportará una alternativa en defensa a Diego Martínez.

Las plazas extracomunitarias que están ocupadas son cinco: el peruano Luis Advíncula, los uruguayos Marcelo Saracchi, Miguel Merentiel y Edinson Cavani, más Jan Hurtado, quien retornará de su préstamo en Liga de Quito. Con la llegada de Medel, el sexto cupo quedaría completo y entonces Boca no tendrá posibilidades de sumar a algún otro extranjero en tanto y en cuanto no salga nuevamente a préstamo el delantero venezolano, que no será tenido en cuenta por el cuerpo técnico. Vale mencionar que Frank Fabra y Jorman Campuzano, con chances de marcharse en este mercado, consiguieron la nacionalidad y no son contabilizados como extranjeros.

De esta manera, el Xeneize se asegurará experiencia y jerarquía en la última línea, donde Martínez dispone de futbolistas como Nicolás Figal, Cristian Lema y Marcos Rojo, más los juveniles Aaron Anselmino (probablemente sea transferido en este mercado), Lautaro Di Lollo y Mateo Mendia. En tanto, la contratación de Medel también está enfocada en la situación de conflicto de Nicolás Valentini, quien permanece entrenándose con el plantel profesional pero no es tenido en cuenta para las convocatorias debido a que no acordó la renovación del contrato que lo une al club hasta diciembre de este año.

