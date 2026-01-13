Un hombre de 34 años fue detenido este martes por la mañana luego de ser sorprendido en flagrancia tras robar una caja de herramientas de una vivienda particular en la zona sur de Gualeguaychú.

El hecho ocurrió alrededor de las 11:45 en inmediaciones de las calles 3 de Caballería y Bomberos Voluntarios. Según se informó, personal de la Comisaría Sexta, junto a efectivos motorizados, intervino tras un llamado al 101 que alertaba sobre el delito.

Con los datos aportados, la Policía desplegó un operativo de búsqueda en la zona y logró interceptar al sospechoso en los pasillos del barrio 338, donde fue aprehendido en el lugar.

El hombre fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Investigación interviniente, mientras se continúan con las actuaciones correspondientes. En tanto, la caja de herramientas sustraída fue secuestrada para su resguardo y posteriormente restituida a su propietario.