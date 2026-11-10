Este martes por la tarde, personal de la Comisaría Segunda intervino en inmediaciones de las calles Estrada y Alberdi donde efectivos motorizados habían demorado a un hombre de 45 años.

Según informaron desde la Policía, el individuo habría intentado abrir un automóvil, propiedad de un hombre de 33 años, que se encontraba estacionado sobre la vía pública.

Ante esta situación, procedieron a aprehender al sospechoso, sobre quien indicaron que se encontraba en situación de calle. Se dio intervención a la Fiscalía en turno, iniciándose las actuaciones correspondientes por el supuesto delito de Tentativa de Hurto.