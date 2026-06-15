El elenco africano jugó un gran partido y terminó 0 a 0 con una de las selecciones que es favorita a quedarse con la competencia.

Cabo Verde empató 0 a 0 frente a España en el Atlanta Stadium por la primera fecha del Grupo H de la Copa del Mundo 2026. El arquero africano, Vozinha, fue la figura del encuentro.

España intentó pero sin claridad, y ni con el ingreso de su estrella Lemin Yamal pudo desnivelar y vencer la resistencia del conjunto africano.

El grupo está integrado por Uruguay y Arabia Saudita, que harán su estreno en la competencia este lunes. De esta manera, el caboverdeano hizo historia ante una de las selecciones favoritas del torneo.