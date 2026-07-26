Deportivo Urdinarrain dio el gran golpe de la decimoséptima fecha del Torneo Apertura de Primera A y consiguió lo que ningún otro equipo había podido lograr durante la temporada: derrotar a Juventud Unida.

El conjunto azul se impuso 1-0 en un partido que tuvo un desenlace para el infarto. Cuando todo parecía encaminarse hacia un empate sin goles, Axel “Tito” Sánchez apareció a los 44 minutos del segundo tiempo para marcar el tanto que desató el festejo de los dirigidos por Norberto Acosta.

Pero todavía quedaba una última oportunidad para el líder. En tiempo adicionado, Juventud Unida dispuso de un penal para alcanzar el empate y mantener su invicto. Sin embargo, Agustín Solís se hizo cargo de la ejecución y elevó su remate, por lo que la pelota terminó por encima del travesaño.

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Así, Deportivo Urdinarrain se quedó con una victoria que quedará entre las más importantes de su campaña y le propinó a Juventud Unida su primera derrota del 2026.

Crédito: María Nieves Arnold

Ambos equipos terminaron diez futbolistas por las expulsiones de Daniel Acosta en la visita y del autor del gol, Tito Sánchez, en el local.

Pese al traspié, el Decano continúa como líder cómodo del campeonato, con 38 puntos. Central Larroque es su inmediato perseguidor, a diez unidades, mientras que Deportivo Urdinarrain quedó a once con el triunfo.

Los demás partidos

En los otros encuentros de la jornada, Central Larroque derrotó como local a Unión del Suburbio por 2-1, con goles de Alexis Iaguirre y Lautaro Viale. Diego Benítez marcó para la visita.

Por su parte, Sarmiento goleó 4-0 en su cancha a La Vencedora, con tantos de Nicolás Acosta, Luciano Izaurralde, Sebastián Mamani y Dylan Gómez.

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Además, Pueblo Nuevo derrotó 2-0 a Camioneros en La Ciudadela, gracias a un doblete de Santiago Herrera.

Por último, y en el único 0-0, Central Entrerriano y Defensores del Oeste repartieron puntos en el “Julio Colazzo” del Parque Unzué.

La fecha había comenzado el sábado 18 con el empate 1-1 entre Independiente y Juventud Urdinarrain, en el Estadio Municipal. Valentín Cepeda convirtió para el Rojo, mientras que Darío Muñoz anotó para el Liebrero.

Posiciones

1° Juventud Unida 38

2° Central Larroque 28

3° Juventud Urdinarrain 27

4° Deportivo Urdinarrain 27

5° Independiente 26

6° Central Entrerriano 20

7° Sarmiento 19

8° Unión del Suburbio 19

9° La Vencedora 17

10° Pueblo Nuevo 16

11° Defensores del Oeste 8

12° Camioneros 4