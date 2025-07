Rodrigo de Paul viajó a la Argentina para estar con su hijo en su cumpleaños número 4. Lo visitó en el colegio, pero no acudió al festejo que Cami Homs organizó en un salón con sus compañeros y con todos sus familiares.

El jugador llegó a la Argentina con Tini Stoessel, tras las vacaciones que pasaron juntos en Maruecos, pero el jugador optó por no presentarse en el festejo de Bautista, a pesar de que todos sus familiares sí estuvieron presentes.

Cami Homs mantiene una relación con el futbolista José Sosa y tiene un vínculo cordial con su ex, por los hijos que tienen en común, a pesar de que en un primer momento se mostró muy dolida por la ruptura y por la relación que él inició con Tini.

“Cuatro añitos de vos. Me llena el alma ver el niño feliz que sos, saber que sos tan bueno, tan dulce, ver el amor que todos tus amiguitos te tienen. Sólo pido verte crecer saludable y con esa felicidad toda tu vida hijito mío. Mamá va a estar siempre para darte la mano. Sos mi príncipe azul. Mi amor por vos no tiene fin. ¡Feliz cumpleaños Bau de mi alma!”, le dedicó la influencer a su hijo en redes sociales.

Mientras que De Paul compartió una imagen con sus hijos en el colegio y luego un Tiktok tomando mate. Según informaron en Puro Show, la familia de Cami se habría enojado con Rodrigo porque el nene esperaba a su padre en la celebración. La mamá de la modelo no dudó en darle like a comentarios contra su ex yerno en redes.