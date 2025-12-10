FÚTBOL
Sortearon las zonas para la Liga Profesional 2026
En la ceremonia, que se realizó este miércoles durante el mediodía en el Predio de Ezeiza de la AFA, se sortearon los grupos de los dos torneos que se disputarán el próximo año.
La Liga Profesional realizó este miércoles desde el mediodía, en el Predio Lionel Messi que la AFA tiene en Ezeiza, el sorteo en el que se dio a conocer cómo quedaron las zonas de equipos para el Apertura y el Clausura de 2026. Boca estará en el grupo A, mientras que River irá al B.
El evento, que se transmitió por LPF Play, determinó que el Xeneize compartirá su zona con equipos como Independiente, San Lorenzo, Deportivo Riestra, Vélez, Estudiantes o Lanús. Por el lado del Millonario, jugará ante Huracán, Racing, Barracas, Belgrano, Gimnasia, Argentinos Juniors, entre otros rivales.
Estudiantes de Río Cuarto y Gimnasia de Mendoza, los recién ascendidos de la Primera Nacional que quedaron emparejados con Instituto e Independiente Rivadavia, integran las zonas B y A, respectivamente.ç
En tanto, el primer Superclásico del año se disputará en el Estadio Monumental con fecha a confirmar. El que más difícil la tiene es Boca, que enfrentará a los otros cuatro grandes en el Apertura, porque además de compartir zona con San Lorenzo e Independiente y jugar frente a River, en la fecha Interzonal tendrá un duro compromiso contra Racing, que viene de eliminarlo en las semifinales del Clausura. Los de Marcelo Gallardo, por su parte, se verán las caras con Vélez en la Interzonal.
ZONA A
Boca
Defensa y Justicia
Vélez
Deportivo Riestra
Lanús
Talleres
Instituto
Estudiantes de La Plata
Platense
Gimnasia y Esgrima de Mendoza
San Lorenzo
Independiente
Newell's
Unión
Central Córdoba
ZONA B
River
Atlético Tucumán
Aldosivi
Barracas Central
Gimnasia y Esgrima La Plata
Estudiantes de Río Cuarto
Banfield
Argentinos Juniors
Racing
Rosario Central
Huracán
Independiente Rivadavia (M)
Belgrano
Sarmiento
Tigre
Los cruces de la fecha Interzonal
Vélez – River
Barracas Central – Platense
Talleres – Rosario Central
Sarmiento – Estudiantes
Defensa y Justicia – Belgrano
Argentinos – Lanús
Boca – Racing
Independiente Rivadavia Mza. – Independiente
Unión – Aldosivi
Atlético Tucumán – Instituto
San Lorenzo – Estudiantes (Río Cuarto)
Gimnasia – Gimnasia Mza.
Central Córdoba – Tigre
Huracán – Deportivo Riestra
Newell’s – Banfield
Cuándo se jugarán el Apertura y el Clausura
El Apertura iniciará el fin de semana del 24 de enero debido a que tendrá que definirse con un buen margen previo al Mundial 2026, que comenzará el 11 de junio. A su vez, el Clausura todavía no tiene fecha oficial, pero empezará después de la Copa del Mundo.
Cabe resaltar que además de los dos títulos de liga, también se entregará un trofeo al campeón de Liga, es decir, al equipo que finalice primero en la tabla anual, como ocurrió este 2025 con Rosario Central.
Fuente: TyC Sports Web