Un hombre de 35 años fue aprehendido este domingo por la mañana en la intersección de Urquiza y 3 de Febrero, luego de ser sorprendido con un objeto cuya procedencia no pudo justificar.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 10, cuando personal del Comando Radioeléctrico acudió al lugar tras un aviso del operador en turno, que alertaba sobre un hombre que circulaba con elementos sospechosos.

Al arribar, los efectivos identificaron al sujeto y constataron que llevaba consigo un caloventor. Al ser consultado, no logró acreditar la propiedad ni brindar precisiones sobre su origen, lo que motivó su demora en el lugar.

Ante esta situación, se dio intervención a la Fiscalía en turno, que dispuso la aprehensión del hombre con el objetivo de establecer la procedencia del artefacto. Asimismo, se procedió al secuestro del caloventor, que quedó a disposición de la Justicia.