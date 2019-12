"Soy absolutamente inocente", sostuvo Varisco luego de ser condenado

El tribunal federal de Paraná, compuesto por los jueces Lilia Carnero, Roberto López Arango y Noemí Berros, dictaron este lunes el adelanto de la sentencia en el juicio que investiga las responsabilidades en la causa del hallazgo de la avioneta con un cargamento de droga y las relaciones de la banda, que supuéstamente comandaba Daniel "Tavi" Celis, con algunos funcionarios municipales de la capital entrerriana.

Pasadas las 13.35 de este lunes, el tribunal dispuso que el ex intendente de Paraná, Sergio Varisco fuera condenado como partícipe necesario del delito de comercialización de estupefacientes agravado, a la pena de 6 años y 6 meses de prisión. Además, se le impuso una multa de 200.000 pesos de multa. El ex presidente municipal de Paraná, estará con prisión domiciliaria, monitoreada con tobillera electrónica, hasta que el fallo quede firme.

"No es un proceso judicial terminado y lo asumo con total inocencia. A mí, se me acusa de financiar, pero yo no tengo recursos propios y no hay ninguna prueba de que haya financiado", afirmó Sergio Varisco a El Once, al término de la lectura del adelanto de sentencia que se realizó este mediodía.

Asimismo, consideró que "no soy responsable, soy absolutamente inocente. Lo que corresponde es apelar a la sentencia. No voy a responder más preguntas, pero ratifico mi absoluta inocencia", remarcó y agregó que "no me consta que Bordeira o Hernández, hayan financiado" la actividad de comercialización de estupefacientes.