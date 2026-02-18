“Tengo familia y el sustento soy yo. Es una situación muy compleja para mí con 49 años y en este contexto general donde no hay laburo”, contó angustiado Alejandro Assumma, operario de FATE, tras enterarse del cierre de la planta en San Fernando.

El trabajador explicó que para muchos de los obreros y sus familias, la fábrica ha sido una parte central de sus vidas durante décadas. “Hace 21 años que trabajo en FATE”, destacó una y otra vez para dimensionar el drama que vive junto a sus compañeros luego que la empresa comunicará esta mañana que cierra sus puertas definitivamente.

Su caso no es excepcional. Contó que alrededor de 200 trabajadores tienen más de 20 años en la empresa y, según destacó, gran parte del personal dedicó casi toda su vida a FATE. Por eso, el desconcierto es total. "Es muy preocupante que haya pasado esto. Nos quedemos sin laburo 1500 personas”, aseguró sumando a todos los empleados de la empresa.

Para Assumma, la causa de la crisis de la industria nacional es clarísima. "Vimos cómo vas a una gomería y encontrás cubierta china en todos lados. Hay mucha gente que vende por internet cubiertas chinas”, aseguró y apuntó directamente a la apertura comercial del gobierno de Javier Milei como uno de los principales problemas que motivaron el cierre de FATE. La empresa ya había ordenado cese de actividades cuando algunos trabajadores se encontraban de vacaciones y hoy terminó de sellar la suerte de sus empleados.

El anuncio de este miércoles fue sorpresivo, de todas maneras. Los trabajadores no se habían preparado para un final tan abrupto.

Sin embargo, darán pelea. Así lo contó otro de los operarios de la planta, Jonathan Nieva. “Nos quedamos sin trabajo y mucho no podemos hacer dentro de lo que es el país. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir a remisear? Vamos a aguantar los trapos acá y ver qué ocurre. Tenemos esperanza de que salga para adelante”, enfatizó en declaraciones a El Destape 1070.

Nieva subrayó que la fábrica no les había regalado nada y que, esta mañana, se encontraron todos afuera. Además, apeló a las autoridades provinciales: “Esperamos que la provincia de Buenos Aires nos llame y poder arreglar este inconveniente, sabemos que el Gobierno nacional nos tiraría por la borda”.