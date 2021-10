"Soy futbolista y soy gay": el emotivo video de un jugador que marca un antes y un después

El jugador de 21 años, además, comentó que recibió comentarios de apoyo de su equipo, la liga y la federación australiana. El deportista, que fue parte de la selección sub 20 de su país, explicó que no quería seguir manteniendo en secreto su sexualidad. “Todo lo que quiero es jugar a fútbol y ser tratado en igualdad”, escribió en su cuenta oficial de Instagram. “Tratar de rendir al máximo de tu capacidad y mantener esta doble vida es agotador, es algo que nadie quiere experimentar”, subrayó.

A pesar de su popularidad mundial y su amplio número de jugadores, muy pocos hombres futbolistas optaron por hablar públicamente de su orientación sexual y la mayoría de los que lo hicieron fue tras retirarse para evitar comentarios homófobos desde las gradas o en las redes.

“Al crecer, siempre he sentido la necesidad de esconderme porque me daba vergüenza, vergüenza de no poder hacer lo que amaba y ser gay. Esconderme de quien realmente era para cumplir el que era mi sueño desde niño. Todo lo que quería era jugar al fútbol y ser tratado con igualdad”, aseguró Cavallo en el video.

El primer futbolista profesional en contar que era homosexual mientras estaba en activo fue el británico Justin Fashanu, en 1990, y su trágica historia fue replicada en todo el mundo ya que nunca fue aceptado en los estadios y se suicidó en 1998.

Cavallo reconoció que el caso de Fashanu pasó por su mente mientras meditaba si dar a conocer públicamente su sexualidad, pero describió el “inmenso” apoyo del club, sus compañeros y las autoridades. “Está bien ser gay y jugar a fútbol. Quiero enseñarlo a todo el mundo que está sufriendo y tiene miedo”, afirmó.

El posteo de Cavallo generó múltiples reacciones positivas en el mundo del fútbol y uno de los mensajes más resonantes llegó por parte del defensor del Barcelona Gerard Piqué: “No tengo el placer de conocerte personalmente, pero quiero darte las gracias por este paso que das. El mundo del fútbol está muy atrás y nos estáis ayudando a progresar”. El atacante del Atlético Madrid, Antoine Griezmann, también se unió a los apoyos: “Orgulloso de ti”. Gary Lineker, ex jugador inglés y actual comentarista de TV, se unió a los mensajes de aliento: “Muy bien hecho”.

Si bien no es el primer futbolista en actividad que habla sobre su orientación sexual, lo hecho por Cavallo seguramente marcará un antes y un después en el deporte mundial, en un síntoma que marca la apertura lenta pero progresiva de las distintas disciplinas hacía las distintas orientaciones sexual. Josh se inició en las categorías juveniles del Adelaide United, un club que milita en la A-League de Australia –la principal liga de ese país– y que ganó su único título local en la temporada 2015/16.

En el último tiempo fueron varios los atletas que decidieron contar su orientación sexual.Entre ellos, el caso más resonante fue el de Tom Daley, el joven clavadista estadounidense que consiguió la medalla de oro en el trampolín de diez metros de saltos sincronizados en Tokio 2020.

“Estoy orgulloso de ser gay y campeón olímpico”, aseguró a finales de julio. “Me siento muy afortunado por poder ser quien soy abiertamente y sin preocupaciones. Espero que algún día todos los deportistas de los países de las Commonwealth puedan ser libres para competir también siendo abiertamente las personas que son”, escribió a su vez en Twitter.

SU CARTA EN LAS REDES SOCIALES

Hoy, estoy listo para hablar sobre algunas cosas personales con las que finalmente me siento cómodo para hablar de mi vida.

Estoy orgulloso de anunciar públicamente que soy gay.

Ha sido un largo viaje para llegar a este punto de mi vida, pero no podría estar más feliz con mi decisión de salir del closet. He estado luchando contra mi sexualidad durante más de 6 años, y me alegro de poder dejar eso a un lado.

Para las personas que me conocen personalmente, saben que soy una persona privada. Al crecer, siempre sentí la necesidad de esconderme porque estaba avergonzado.

Avergonzado, nunca podría hacer lo que amaba y ser gay. Ocultar quién soy realmente, perseguir un sueño que siempre deseé cuando era niño, jugar al fútbol y ser tratado por igual nunca se sintió como una realidad.

Siendo un futbolista gay encerrado, tuve que aprender a enmascarar mis sentimientos para encajar en el molde de un futbolista profesional. Crecer siendo gay y jugar al fútbol eran solo dos mundos que no se habían cruzado antes. Me gustó mi vida asumiendo que este era un tema del que nunca se hablaría.

En el fútbol, solo tienes una pequeña ventana para alcanzar la grandeza, y salir del closet en público puede tener un impacto negativo en tu carrera. Como futbolista gay, sé que hay otros jugadores que viven en silencio. Quiero ayudar a cambiar esto, para demostrar que todos son bienvenidos en el fútbol y merecen el derecho a ser auténticos.

Es asombroso saber que actualmente no hay futbolistas profesionales homosexuales que estén jugando activamente, no solo en Australia, sino en todo el mundo. Con suerte, esto cambiará en un futuro próximo. Espero que al compartir quién soy, pueda mostrar a otros que se identifican como LGTBTQ +, que son bienvenidos en la comunidad del fútbol. A medida que el fútbol sigue expandiéndose, quiero ayudar a que el juego evolucione aún más y permitir que otros jugadores en mi situación sientan que no están solos.

Aquellos que ya sabían esto sobre mí me han dado amor y apoyo en cada paso del camino. Estoy muy agradecido por este apoyo. A mi familia y amigos: gracias, especialmente a Tommy y David por hacer posible que yo diga con orgullo y en público que soy gay. A mi familia de Adelaide United, gracias por saludarme con el mayor respeto y aceptación. Estoy increíblemente agradecido

Orgullo feliz y VAMOS UNIDOS