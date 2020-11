"Soy de Gualeguaychú", el emotivo tema que reunió a los músicos de la ciudad

"De la nada se me vino a la mente que estaría bueno que participen más artistas de la ciudad, teniendo en cuenta la temática de la canción. Así que empecé a llamar gente que con mucha buena onda se sumó de inmediato", relató.

Además, detalló que "en el caso de Emanuel Búccolo, agregó un rap increíble de su autoría".

"En enero - febrero empezó la producción y grabación que fue interrumpida por la pandemia, lo cual hubo que buscarle la vuelta para terminarlo hasta que pudo salir a la luz", concluyó satisfecho el gualeguaychuense.

El origen

Agustina, la autora del texto que dio paso a la canción, contó a ElDía que surgió en el 2017, en un aniversario de la fundación de Gualeguaychú que le despertó la nostalgia por estar tomando mates en Pueblo Nuevo, su barrio.

"Irónicamente es un texto que no me gustaba, no soy de escribir con rimas", recordó. Dos años después, al compartirlo nuevamente, Lazaro lo vio y le dio forma a la canción.

La joven estudiante de Comunicación Social aseguró que "no hay mejor reconocimiento para alguien que escribe que ser leído, y esto trasciende más allá, hicieron una obra de arte", consideró.

"Superó todas las expectativas, quedó increíble", resaltó Agustina, que destacó el talento de nuestros artistas: "es impresionante lo que hacen".

Participantes

Voces: Adrián Soria, Agostina Diaz, Candela Espino, Emanuel Búccolo (Smiley), Eugenio Rivollier, Federico Peralta, Ivan Ravachine, Jeremias Ayastuy, Lázaro Lurasqui, Nicolas Sanchez, Paulina Lemes, Rodrigo Ipperi, Sofía Espino, Victor Abramoff, Walter Elisabelar.

Músicos: Agustín Aguiar, Carlos de Santis, Cato Fandrich, Enzo Sanchez, Ernesto Arrua, Exequiel Canosa, Facundo Altuna, Facundo Gomez, Flavio Stefani, Gustavo Ramos, Ignacio Martinez, Ivan Ravachine, Joaco Garcia, Joaquin Bonazzola, Juan Carlos Alvarez, Julian Stabillito, Manuel Secchi, Osvaldo Russell, Victoria Doello Jurado.