Sporting es uno de los grandes animadores de la divisional de ascenso en el fútbol departamental desde hace varias temporadas, pero no ha podido dar el paso más importante: ser campeón y lograr el ascenso a la máxima divisional de la Liga de Gualeguaychú.

En el último año fue subcampeón e invicto del Torneo Apertura, mientras que en el Clausura también se mantuvo imbatible en el tiempo reglamentario y cayó en semifinales por penales. Desde los doce pasos, también, perdió una final por el ascenso ante Deportivo Gurises en 2022.

Su historia en el fútbol departamental

El club Sporting se afilió a la Liga Departamental de Fútbol de Gualeguaychú a comienzos de los años ’60, luego de ser un exitoso equipo en los torneos barriales y, prontamente, se transformó en gran protagonista de los certámenes oficiales siguiendo los pasos de su vecino barrial: La Vencedora.

Jugó en Primera División hasta la primera gran reestructuración del fútbol local en 1971, cuando descendió junto a Defensores del Oeste. Regresó al círculo superior de la mano de los celestes en otra reestructuración realizada en 1976 —que elevó de 10 a 12 el número de equipos en la Primera A—, aunque su estadía fue breve.

Conformando un gran plantel, logró su primer título en la Primera B en 1978, año en el cual dio inicio al ciclo más extenso de su historia en la máxima categoría. Fue subcampeón en 1981, por detrás del extraordinario equipo de Central Entrerriano que realizó aquella histórica campaña en el Torneo Regional de la AFA llegando hasta Chaco.

Tras descender en 1986, deambuló varios años por el ascenso hasta que, impulsado por una alianza con Gualeguay y ante la deserción de equipos a comienzos del nuevo milenio, retornó a la máxima divisional para disputar un torneo unificado. Con la reestructuración de 2010 que llevó a 16 los equipos afiliados, se mantuvo firme en la Divisional A hasta perder la categoría en 2012, marcando el inicio de esta larga sequía de más de una década de la que ahora busca salir.

A un punto de quebrar la mala racha

Sporting tendrá la oportunidad de ser campeón y lograr el ansiado ascenso a la divisional mayor sin depender de otro resultado: le bastará con rescatar un empate el domingo como local ante Defensores del Sur, en uno de los encuentros que completarán la última fecha del Apertura.

En caso de una hipotética derrota, su destino quedará atado a lo que haga su escolta, Black River, que iniciará la jornada a tres puntos de distancia y se medirá ante el colista Deportivo Gurises. Al conjunto albirrojo solo le sirve ganar y esperar una caída del líder para forzar una definición por diferencia de gol.

*Con información aportada por el periodista e historiador Roberto Morales.