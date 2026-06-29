Entre sábado y domingo se disputó la duodécima fecha del certamen de ascenso, que a diferencia de la Primera A presenta una lucha mucho más cerrada y cambiante en la parte alta de las posiciones. Sin embargo, esta vez no hubo modificaciones en la cima, ya que los tres protagonistas cumplieron con su tarea y se quedaron con la victoria.

El sábado, Black River, que inició la jornada como escolta, venció 2-0 a Juvenil del Norte en el Estadio Municipal y, al menos por unas horas, se subió a la punta del campeonato.

Pero el domingo Sporting respondió con autoridad. En cancha de Unión del Suburbio derrotó 2-0 a Atlético Sur y recuperó el liderazgo en soledad.

También ganó Sportivo Larroque. El conjunto larroquense debió exigirse más de la cuenta frente al colista Deportivo Gurises, pero terminó imponiéndose 2-1 para seguir a un solo punto del líder.

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Un poco más atrás, aunque acercándose silenciosamente al lote de punta, aparece Isleños Independientes. El equipo de Villa Paranacito consiguió un valioso triunfo como visitante al derrotar 3-2 a Cerro Porteño y se mantiene expectante.

La única igualdad de la fecha se registró en cancha de Sarmiento, donde Defensores del Sur y Sud América empataron 1-1. El resultado dejó a ambos con el sabor amargo de haber dejado escapar una buena oportunidad para acercarse a los primeros puestos.

Torneo Apertura – Primera B

Resultados – Fecha 12

Sábado

Estadio Municipal

Juvenil del Norte 0

Black River 2 (Leonardo Pugliese y Francisco Lescano)

Domingo

Cancha de Unión del Suburbio

Atlético Sur 0

Sporting 2 (Pablo González y Rodrigo Herrera)

Sportivo Larroque 2 (Facundo González, Ignacio Vela)

Deportivo Gurises 1 (Exequiel Sánchez)

Isleños Independientes 3 (Tomás Popelka, Dylan Sánchez y Franco Cornago)

Cerro Porteño 2 (Luciano Pereyra y Damián Apesteguia)

Cancha de Sarmiento

Defensores del Sur 1 (Rafael Ríos)

Sud América 1 (Nicolás Parada)

Próxima fecha

Isleños Independientes vs. Sporting

Sportivo Larroque vs. Black River

Defensores del Sur vs. Deportivo Gurises

Cerro Porteño vs. Sud América

Juvenil del Norte vs. Atlético Sur