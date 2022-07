Cambia, todo cambia en el fútbol. Cerca del mediodía se informó que tres partidos programados para la tarde del sábado no se iban a jugar debido a que los campos de juego, por los chubascos del viernes, no estaban en condiciones. Es así que Sarmiento-Deportivo Urdinarrain, iban a jugar en cancha de Pueblo Nuevo, La Ribera –Pueblo Nuevo y Juvenil del Norte-Sportivo Larroque en las canchas de La Ribera y del Estadio Municipal fueron suspendido, no sabiéndose, a ciencia cierta, cuando van a jugar.

El único encuentro que se jugó fue en la cancha de Sporting donde el local con muchos juveniles en cancha apuntalados por Pablo Apollonia en los tres palos y Rubén Doello en la zaga, ganó por amplio margen. Si bien Gurises fue el que tuvo una mayor posesión de pelota en el período inicial, Sporting se puso arriba 2 a 0 con sendas conquistas de Santiago Murillo.

En el cierre del primer tiempo dos contras de Sporting terminaron siendo letales para los intereses de Deportivo Gurises. Primero Sergio Martínez con un gol que se gritó con ganas, y ya en tiempo adicional nuevamente, la figura del partido, Santiago Murillo con una definición ante la salida de Martín Belloto, palo y toque al gol del mismo Murillo.

Los dos goles en el cierre del primer tiempo fueron devastadores para “Gurises” que pese a una serie de cambios que introdujo en el segundo tiempo no pudo siquiera achuicar la tremenda brecha. El segundo tiempo tuvo de más. Deportivo no tuvo ideas y Sporting manejó el partido tranquilo para redondear una tarde inolvidable. Deportivo ya no depende de sí mismo. Si Pueblo Nuevo le gana a la Ribera, no se sabe cuándo se jugará, la punta pasará a manos del “Sabalero”.

Pablo Apollonia, Rubén Doello, Joan Delfino,Brandon Vera, Sergio Martínez, Agustín Ramos, Gerónimo Pereyra, Diego Paez, Santiago Murillo, Emmanuel Murillo y Lucas Ruíz los 11 de Sporting; mientras que Deportivo formó con Martín Belloto,Ramón González, Carlos Villarreal, Ramiro Ríos, Facundo Cal Otero, Lucas Biré, Fabricio Gelli, Sebastián Fernández, Roberto Lezcano, Juan Chonquele y Manuel Piaggio.

Este domingo desde las 15.15, en el Parque, Independiente recibirá a Isleños Independientes y la Vencedora, en el Estadio Municipal, a Black River.

Central Larroque puede dar la vuelta en el “Impini”

Este domingo desde las 15.15, Central Larroque en el marco de la fecha 17 recibe a Cerro Porteño. El líder del Torneo “Vicente Procura” tiene que sumar un solo punto para dar la vuelta en casa.

Lleva 6 de ventaja con igual cantidad de puntos a sus escoltas por lo que no perdiendo será campeón.

Todos los boletos están puestos a mano de Central Larroque que viene teniendo un 2022 inmejorable.

En el partido de la primera rueda derrotó a Cerro Porteño, equipo que suma una sola unida, por 1 a 0 con el tanto de Walter Virué.

Los otros juegos

Juventud de Urdinarrain recibe a Juventud Unida; mientras que Unión del Suburbio y Sud América cotejarán en cancha de Pueblo Nuevo. Defensores del Oeste recibirá a Central Entrerriano.