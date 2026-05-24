Sporting cerró la octava fecha con una actuación contundente y terminó como único puntero del Torneo Apertura de Primera B “Luis ‘Cuya’ Gauna”. En su estadio “Edgardo Páez”, goleó 4-1 a Deportivo Gurises con dos goles de Sergio Martínez, uno de Lucas Ruiz y otro de Mirko Bulay, mientras que Tomás Olivera descontó para la visita.

La jornada era decisiva porque tanto Sporting como Sportivo Larroque llegaban como punteros antes del inicio de la fecha. Sin embargo, el conjunto del departamento cayó como local ante Defensores del Sur por 2-1 y perdió la posibilidad de mantenerse en lo más alto.

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En ese encuentro, Defensores del Sur se impuso con tantos de Emiliano Folmer y Daniel Robles, mientras que Mario Dalmón había marcado de penal para el descuento definitivo.

Con estos resultados, Sporting quedó como único líder del Torneo Apertura de Primera B con 19 puntos.

Resultados

Viernes

Estadio Municipal

Juvenil del Norte 1 (Rodrigo Dargain)

Cerro Porteño 1 (Tomás Molina)

Sábado

Cancha Cerro Porteño

Black River 2 (Gastón Peralta, Francisco Lescano)

Sud América 1 (Nicolás Parada)

Cancha Unión del Suburbio

Atlético Sur 0

Isleños Independientes 3 (Brian Molina, Matías Agüero, Tomás Popelka)

Domingo

Sporting 4 (Lucas Ruiz, Sergio Martínez -2-, Mirko Bulay

Deportivo Gurises 1 (Tomás Olivera)

Sportivo Larroque 1 (Mario Dalmon)

Defensores del Sur 2 (Emiliano Folmer, Daniel Robles)

Posiciones:

Sporting 19

Defensores del Sur 16

Sportivo Larroque 16

Cerro Porteño 14

Black River 13

Sud América 12

Isleños Independientes 11

Juvenil del Norte 6

Atlético Sur 5

Deportivo Gurises 1

Próxima fecha

Defensores del Sur vs Sporting

Cerro Porteño vs Sportivo Larroque

Isleños Independientes vs Juvenil del Norte

Sud América vs Atlético Sur

Deportivo Gurises vs Black River