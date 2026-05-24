FÚTBOL DEPARTAMENTAL
Sporting goleó y quedó solo arriba en la divisional B tras la derrota de Sportivo Larroque
El equipo canario e ganó 4-1 a Deportivo Gurises como local y aprovechó la derrota de los larroquenses: ambos llegaban a la fecha como líderes, pero el cierre de la octava jornada dejó a Sporting solo en la cima del Torneo Apertura de Primera B.
Sporting cerró la octava fecha con una actuación contundente y terminó como único puntero del Torneo Apertura de Primera B “Luis ‘Cuya’ Gauna”. En su estadio “Edgardo Páez”, goleó 4-1 a Deportivo Gurises con dos goles de Sergio Martínez, uno de Lucas Ruiz y otro de Mirko Bulay, mientras que Tomás Olivera descontó para la visita.
La jornada era decisiva porque tanto Sporting como Sportivo Larroque llegaban como punteros antes del inicio de la fecha. Sin embargo, el conjunto del departamento cayó como local ante Defensores del Sur por 2-1 y perdió la posibilidad de mantenerse en lo más alto.
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En ese encuentro, Defensores del Sur se impuso con tantos de Emiliano Folmer y Daniel Robles, mientras que Mario Dalmón había marcado de penal para el descuento definitivo.
Con estos resultados, Sporting quedó como único líder del Torneo Apertura de Primera B con 19 puntos.
Resultados
Viernes
Estadio Municipal
Juvenil del Norte 1 (Rodrigo Dargain)
Cerro Porteño 1 (Tomás Molina)
Sábado
Cancha Cerro Porteño
Black River 2 (Gastón Peralta, Francisco Lescano)
Sud América 1 (Nicolás Parada)
Cancha Unión del Suburbio
Atlético Sur 0
Isleños Independientes 3 (Brian Molina, Matías Agüero, Tomás Popelka)
Domingo
Sporting 4 (Lucas Ruiz, Sergio Martínez -2-, Mirko Bulay
Deportivo Gurises 1 (Tomás Olivera)
Sportivo Larroque 1 (Mario Dalmon)
Defensores del Sur 2 (Emiliano Folmer, Daniel Robles)
Posiciones:
Sporting 19
Defensores del Sur 16
Sportivo Larroque 16
Cerro Porteño 14
Black River 13
Sud América 12
Isleños Independientes 11
Juvenil del Norte 6
Atlético Sur 5
Deportivo Gurises 1
Próxima fecha
Defensores del Sur vs Sporting
Cerro Porteño vs Sportivo Larroque
Isleños Independientes vs Juvenil del Norte
Sud América vs Atlético Sur
Deportivo Gurises vs Black River