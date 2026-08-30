En el comienzo de la decimoséptima fecha del Torneo Apertura de Primera B “Luis ‘Cuya’ Gauna”, Sporting dio un paso fundamental hacia el título y el primer ascenso al vencer como visitante a Deportivo Gurises por 1-0, con gol de Lautaro Aguilar.

En el otro encuentro disputado este mediodía de domingo, Black River —que también había iniciado la jornada en lo más alto— cayó 4-2 en su visita a Sud América en una nueva edición del clásico barrial.

Gastón Peralta y Leonardo Pugliese adelantaron en dos oportunidades al albirrojo, pero un triplete de Nicolás Parada y un tanto de Leonel Cano le dieron el triunfo al conjunto azulgrana.

Con estos resultados, Sporting lidera en soledad con 37 puntos, tres más que su inmediato perseguidor, Black River. Con solo sumar un punto en la última fecha frente a Defensores del Sur en condición de local, el conjunto canario se proclamará campeón y sellará el primer ascenso a la máxima categoría para la temporada 2027.