Sporting vivió una jornada histórica en su estadio Edgardo Páez, al lograr el punto que necesitaba para cortar una larga racha de años sin ser campeón en la B y tampoco poder ascender a la A.

Por la última fecha del Torneo Apertura de Primera B “Luis Gauna”, el equipo local arrancaba el partido con tres puntos de ventaja sobre su escolta Black River, que en simultáneo enfrentaba al colista Deportivo Gurises.

Pablo González fue el héroe de la tarde en el "Edgardo Páez". Crédito: Instagram Gol Entra

El conjunto albirrojo destrabó rápido el trámite en Pueblo Belgrano y Rafael Ríos enmudeció el Edgardo Páez, que se preparó para vivir una fiesta. Con la derrota del Canario y el triunfo parcial del Black por 2-0, el título se iba para los de calles Victoria y Colombo por diferencia de gol.

Pero en el Canario apareció su capitán y referente Pablo González para poner el empate 1 a 1, que sería definitivo y pese a la goleada de Black River 4-0, Sporting se consagró campeón del Torneo Apertura de la B con 38 puntos (37 BR) y volverá a la divisional A después de 14 años, tras su descenso en 2012.

Crédito: Instagram Gol Entra

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Campeones y ascendidos en los últimos diez años

Torneo Oficial 2016: Unión del Suburbio

Torneo Reducido 2016: Sud América

Torneo Oficial 2017: Defensores del Oeste

Torneo Reducido 2017: Isleños Independientes

Torneo Oficial 2018: Unión del Suburbio

Torneo Reducido 2018: Juvenil del Norte

Torneo Oficial 2019: Sud América

Torneo Reducido 2019: Cerro Porteño

Torneo Apertura 2022: Black River

Torneo Reducido AP 2022: Pueblo Nuevo

Torneo Clausura 2022: La Vencedora

Torneo Reducido CL 2022: Deportivo Gurises

Torneo Apertura 2023: Juvenil del Norte

Torneo Clausura 2023: Independiente

Torneo Apertura 2024: Black River

Torneo Clausura 2024: Unión del Suburbio

Torneo Apertura 2025: Defensores del Oeste

Torneo Clausura 2025: Camioneros

Torneo Apertura 2026: Sporting