Sporting se consagró campeón del Torneo Apertura de la B y ascendió a la A después de 14 años
El Canario empató como local ante Defensores del Sur 1 a 1 y con ese resultado logró la vuelta a la máxima divisional del fútbol departamental.
Sporting vivió una jornada histórica en su estadio Edgardo Páez, al lograr el punto que necesitaba para cortar una larga racha de años sin ser campeón en la B y tampoco poder ascender a la A.
Por la última fecha del Torneo Apertura de Primera B “Luis Gauna”, el equipo local arrancaba el partido con tres puntos de ventaja sobre su escolta Black River, que en simultáneo enfrentaba al colista Deportivo Gurises.
El conjunto albirrojo destrabó rápido el trámite en Pueblo Belgrano y Rafael Ríos enmudeció el Edgardo Páez, que se preparó para vivir una fiesta. Con la derrota del Canario y el triunfo parcial del Black por 2-0, el título se iba para los de calles Victoria y Colombo por diferencia de gol.
Pero en el Canario apareció su capitán y referente Pablo González para poner el empate 1 a 1, que sería definitivo y pese a la goleada de Black River 4-0, Sporting se consagró campeón del Torneo Apertura de la B con 38 puntos (37 BR) y volverá a la divisional A después de 14 años, tras su descenso en 2012.
Campeones y ascendidos en los últimos diez años
Torneo Oficial 2016: Unión del Suburbio
Torneo Reducido 2016: Sud América
Torneo Oficial 2017: Defensores del Oeste
Torneo Reducido 2017: Isleños Independientes
Torneo Oficial 2018: Unión del Suburbio
Torneo Reducido 2018: Juvenil del Norte
Torneo Oficial 2019: Sud América
Torneo Reducido 2019: Cerro Porteño
Torneo Apertura 2022: Black River
Torneo Reducido AP 2022: Pueblo Nuevo
Torneo Clausura 2022: La Vencedora
Torneo Reducido CL 2022: Deportivo Gurises
Torneo Apertura 2023: Juvenil del Norte
Torneo Clausura 2023: Independiente
Torneo Apertura 2024: Black River
Torneo Clausura 2024: Unión del Suburbio
Torneo Apertura 2025: Defensores del Oeste
Torneo Clausura 2025: Camioneros
Torneo Apertura 2026: Sporting