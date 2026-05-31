Sporting no pudo estirar la ventaja en la cima del campeonato y, el sábado por la noche en el inicio de la fecha, igualó 1-1 en condición de visitante ante Defensores del Sur en el Estadio Municipal. Nahuel Páez adelantó al Canario, pero Roberto Cepeda marcó el empate definitivo para los dirigidos por Hugo Mayero, que de esta manera se mantienen en la tercera colocación.

El que aprovechó al máximo este punto del líder fue Sportivo Larroque, que este domingo, en la continuidad de la fecha, derrotó a domicilio a Cerro Porteño por 3-0 gracias a los goles de Mario Dalmón -de penal-, Joel Garcilazo y Flavio Monti.

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Por su parte, Isleños Independientes hizo fuerte su localía y superó a Juvenil del Norte por 2-0, con un doblete de Tomás Popelka.

La jornada también entregó dos goleadas abultadas. En primer lugar, Black River venció como visitante a Deportivo Gurises por un categórico 6-1, con tantos de Gonzalo Gutiérrez (en dos oportunidades), Leonardo Pugliese, Gastón Peralta, Milton Martínez y Lautaro Puebla; mientras que Joaquín Bortairy anotó el descuento para el conjunto de Pueblo Belgrano.

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Finalmente, la victoria de Sud América en su estadio Nicolás Marín resultó igual de contundente: fue 6-0 sobre Atlético Sur, con gritos de Román Castro (2), Iván Ojeda (2), Uriel Rodríguez y Marcelo Delvalle.

Posiciones

1° Sporting 20

2° Sportivo Larroque 19

3° Defensores del Sur 17

4° Black River 16

5° Sud América 15

6° Isleños Independientes 14

7° Cerro Porteño 14

8° Juvenil del Norte 8

9° Atlético Sur 5

10° Deportivo Gurises 1

Goleadores

Mario Dalmón (Sportivo Larroque) 10

Iván Ojeda (Sud América) 8

Rafael Ríos (Defensores del Sur) 7

Próxima fecha

Black River vs. Sporting

Sportivo Larroque vs. Isleños Independientes

Defensores del Sur vs. Cerro Porteño

Juvenil del Norte vs. Sud América

Atlético vs. Deportivo Gurises