Tal cual se esperaba el partido fue más luchado que jugado con una etapa inicial que tuvo al Canario como protagonista y una segunda en donde Deportivo trató de inclinar la balanza a su favor.

Mucha lucha, demasiados pelotazos y rechazos por doquier. Escasos momentos de buen fútbol y pases bien dados. Gurises apostó a las salidas rápidas por intermedio de Chonquele, Fabani y Abrego, aunque Sporting tuvo más la pelota, pero le costó llegar con peligro en los metros finales. Un remate ejecutado por Sergio Martínez que se estrelló en el travesaño de Martín Belllotto y otro de Emanuel Murillo que se fue pegado al poste derecho del arquero, fueron las aproximaciones del equipo Amarillo, mientras que Deportivo respondió con un envió por elevación que conectó Ivar Ábrego de cabeza, manoteando la pelota Daniel Mercado para salvar lo que era la caída de la valla de Sporting.

En el segundo tiempo adelantó sus líneas Deportivo generando un par de llegadas con envíos al área que complicaron a Mercado. Estuvo cerca Lonardi y también Fabani que no llegaron a conectar dos pelotas que pusieron en jaque a una defensa que tuvo como estandarte a Rubén Doello.

Promediando el segundo tiempo, un centro desde la izquierda no pudo ser conectado con precisión por Catriel Marín, con el arquero Martín Belloto prácticamente fuera de acción.

El cero a cero marca lo que fue el encuentro: más lucha que fútbol y pocas situaciones. Ninguno de los dos mereció ganar y la suerte de uno y otro se decidirá el domingo, aunque si no mejoran y se repite una igualdad, el cuarto ascenso se definirá desde el punto del penal.