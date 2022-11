Se esperaba más, mucho más de Juvenil del Norte y Sporting, equipos que brindaron un pobre espectáculo, quedándole más que bien el resultado sin goles, porque ninguno de los dos mereció quedarse con los tres puntos. Arrancó mejor el “Canario “ con Guillermo Aguilar que se movió bien por el frente de ataque y puso en jaque a una defensa del elenco de San Isidro que no brindó demasiadas garantías, salvo el arquero Nicolás Migueles que respondió bien en dos ocasiones.

Juvenil emparejó el partido, pero con escaso poder de fuego en ofensiva. Todo se limitó a pelotazos en una y otra área para beneficio de los defensas.

El segundo tiempo no varió demasiado en relación a lo apreciado al primero. Un poco mejor Juvenil que tuvo en Maximiliano Sosa a su jugador más picante. Tuvo una el atacante, pero le entró mal a la pelota desde una buena posición. Luego, un centro desde la derecha encontró a Kevin Mussi, solo en el área, cabeceando el delantero a las manos de Mercado. Sporting no tuvo respuestas futbolísticas. La pelota parecía quemar cuando la tenía el “Canario”. No le fue en zaga Juvenil, y el cero a cero refleja lo mal que ambos jugaron.

El domingo se jugará el partido de vuelta. De existir un ganador, ese jugará con quien se imponga el sábado, en el partido de vuelta de la serie que igualan 1 a 1 La Ribera y Deportivo Gurises.