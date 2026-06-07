Sportivo Larroque derrotó como local a Isleños Independientes por 2 a 1 y aprovechó la derrota de Sporting ante Black River para trepar a la cima del Torneo Apertura de Primera B "Luis 'Cuya' Gauna".

En el estadio Víctor Santángelo, el conjunto larroquense se impuso por 2 a 1. Mario Dalmón, de penal, y Joaquín Calderón marcaron para el dueño de casa, mientras que Tomás Popelka descontó para el conjunto de Villa Paranacito.

Crédito.: Magaa Escalante

El resultado le permitió a Sportivo adueñarse en soledad de la punta, ya que Sporting, que comenzó la jornada como líder exclusivo, cayó 1 a 0 frente a Black River en el estadio Vicente Procura de Cerro Porteño. El único gol del encuentro lo convirtió Gastón Peralta.

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Además, Defensores del Sur alcanzó a Sporting en el segundo puesto al vencer 2 a 0 a Cerro Porteño en cancha de Sarmiento. Los tantos fueron obra de Leo Otero y Roberto Cepeda.

En tanto, Atlético Sur se quedó con el duelo entre los equipos que ocupan los últimos puestos. Con un gol de Roberto Álvarez, derrotó 1 a 0 a Deportivo Gurises en un encuentro disputado en cancha de Unión del Suburbio.

La fecha se había puesto en marcha el sábado en el Estadio Municipal, donde Juvenil del Norte superó a Sud América por 2 a 1. Rodrigo Dargain y Zacarías Navarro anotaron para el ganador, mientras que Nicolás Parada marcó para el Suda.

Próxima fecha

Sud América vs. Sportivo Larroque

Sporting vs. Cerro Porteño

Isleños Independientes vs. Defensores del Sur

Black River vs. Atlético Sur