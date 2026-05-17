Sportivo Larroque dio el golpe en la séptima fecha del Torneo Apertura de Primera B “Luis ‘Cuya’ Gauna” al derrotar como visitante a Sporting por 1-0 en el estadio “Edgardo Páez”.

El único gol del encuentro lo convirtió Mario Dalmón, resultado que significó la primera derrota del Canario en el campeonato. Con este triunfo, el conjunto larroquense alcanzó a su rival de turno en lo más alto de la tabla, ambos con 16 puntos.

En otro de los partidos de la jornada, Cerro Porteño superó 2-1 como visitante a Atlético Sur, en un encuentro disputado en cancha de Unión del Suburbio. Los goles del vencedor fueron anotados por Lautaro Morales y Tomás Molina, mientras que Nicolás Nissero descontó para el conjunto sureño.

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También festejó como visitante Isleños Independientes, que derrotó 1-0 a Black River en el estadio Vicente Procura de Pueblo Belgrano, con tanto de Brian Molina.

Por su parte, Sud América venció -también fuera de casa- a Deportivo Gurises por 2 a 1 gracias a los goles de Alejandro Godoy e Iván Gelli. El descuento fue convertido por Jorge Denis.

En el único empate de la fecha, Juvenil del Norte y Defensores del Sur igualaron 1-1 en el Estadio Municipal, con goles de Maximiliano Sosa y Brian Peña respectivamente.

Posiciones

1°Sporting 16

2°Sportivo Larroque 16

3°Defensores del Sur 13

4°Cerro Porteño 13

5°Sud América 12

6°Black River 10

7°Isleños Independientes 8

8°Atlético Sur 5

9°Juvenil del Norte 5

10°Deportivo Gurises 1

Próxima fecha

Sporting vs. Deportivo Gurises

Sportivo Larroque vs. Defensores del Sur

Black River vs. Sud América

Atlético Sur vs. Isleños Independientes

Juvenil del Norte vs. Cerro Porteño