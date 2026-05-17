SORPRESA EN LA DIVISIONAL B
Sportivo Larroque venció a Sporting, le quitó el invicto y lo alcanzó en la cima
Además, ganaron Cerro Porteño, Isleños Independientes y Sud América, en tanto que, Juvenil del Norte y Defensores del Sur fueron los únicos que repartieron puntos.
Sportivo Larroque dio el golpe en la séptima fecha del Torneo Apertura de Primera B “Luis ‘Cuya’ Gauna” al derrotar como visitante a Sporting por 1-0 en el estadio “Edgardo Páez”.
El único gol del encuentro lo convirtió Mario Dalmón, resultado que significó la primera derrota del Canario en el campeonato. Con este triunfo, el conjunto larroquense alcanzó a su rival de turno en lo más alto de la tabla, ambos con 16 puntos.
En otro de los partidos de la jornada, Cerro Porteño superó 2-1 como visitante a Atlético Sur, en un encuentro disputado en cancha de Unión del Suburbio. Los goles del vencedor fueron anotados por Lautaro Morales y Tomás Molina, mientras que Nicolás Nissero descontó para el conjunto sureño.
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También festejó como visitante Isleños Independientes, que derrotó 1-0 a Black River en el estadio Vicente Procura de Pueblo Belgrano, con tanto de Brian Molina.
Por su parte, Sud América venció -también fuera de casa- a Deportivo Gurises por 2 a 1 gracias a los goles de Alejandro Godoy e Iván Gelli. El descuento fue convertido por Jorge Denis.
En el único empate de la fecha, Juvenil del Norte y Defensores del Sur igualaron 1-1 en el Estadio Municipal, con goles de Maximiliano Sosa y Brian Peña respectivamente.
Posiciones
1°Sporting 16
2°Sportivo Larroque 16
3°Defensores del Sur 13
4°Cerro Porteño 13
5°Sud América 12
6°Black River 10
7°Isleños Independientes 8
8°Atlético Sur 5
9°Juvenil del Norte 5
10°Deportivo Gurises 1
Próxima fecha
Sporting vs. Deportivo Gurises
Sportivo Larroque vs. Defensores del Sur
Black River vs. Sud América
Atlético Sur vs. Isleños Independientes
Juvenil del Norte vs. Cerro Porteño