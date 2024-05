En los últimos días quedaron definidos los cruces para la primera instancia de los playoffs interconferencias de la Liga Federal de Básquet.

En la unificación de enfrentamientos entre equipos de la División Litoral (Entre Ríos y Santa Fe) y Metropolitana (Capital Federal y Gran Buenos Aires).

Central Entrerriano arriba a esta instancia como primero de la región Litoral, tras terminar con mejor récord la fase regular (ocho victorias y dos derrotas) y luego de barrer la serie de playoffs de división ante Atlético Tala (2-0).

Por su parte, Sportivo Pilar finalizó quinto la etapa regular de la zona B de la División Metropolitana (ocho triunfos y diez caídas).

En los play-in, al mejor de dos juegos, le ganó a Unión Vecinal de Munro (quinto en la fase regular) los dos partidos: como local se impuso 79-60 y a domicilio prevaleció 80-72.

Así se metió en los playoffs interconferencias, en donde primera instancia enfrentará a Central Entrerriano, con ventaja de localía para los de Gualeguaychú.

La serie, al mejor de tres juegos, iniciará el martes 4 en la localidad bonaerense y se trasladará el sábado 8 a nuestra ciudad para el segundo punto.

En caso de un tercer y definitivo juego, el escenario y el día será el José María Bértora el domingo 9.

En las otras series de equipos de la Litoral con la Metropolitana, Parque Sur enfrentará a River con desventaja de localía, al igual que Sportivo Peñarol de Rosario del Tala ante El Talar de Pacheco.

Por su parte, Gimnasia de Santa Fe, que viene de eliminar a Racing, se medirá con Casa de Antonio de Padua, con el factor localía a su favor en el caso de un tie-break.

-Programación-

Metropolitana-Litoral



Juego 1



4/6 20:30 horas: CASA de Padua vs. Gimnasia de Santa Fe.

4/6 20:30 horas: Sportivo Pilar vs. Central Entrerriano.

4/6 21:00 horas: Sportivo Peñarol vs. El Talar.

4/6 21:30 horas: Parque Sur vs. River Plate.



Juego 2



8/6 20:30 horas: El Talar vs. Sportivo Peñarol.

8/6 20:30 horas: River Plate vs. Parque Sur.

8/6 21:00 horas: Gimnasia de Santa Fe vs. CASA de Padua.

8/6 21:00 horas: Central Entrerriano vs. Sportivo Pilar.



Juego 3 (de ser necesario)



9/6 20:30 horas: El Talar vs. Sportivo Peñarol.

9/6 20:30 horas: River Plate vs. Parque Sur.

9/6 21:00 horas: Gimnasia de Santa Fe vs. CASA de Padua.

9/6 21:00 horas: Central Entrerriano vs. Sportivo Pilar.