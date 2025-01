El Stand Up Paddle, conocido por las siglas SUP, es un deporte acuático que consiste en subirse a una tabla (más grande que la del surf) y remar parado mediante una pala. La disciplina se caracteriza por su carácter competitivo y recreativo, relacionado a la travesía y al contacto con la naturaleza.

Este deporte, desconocido para muchos y con poca difusión mediática, arribó a Gualeguaychú a principios de 2022, por intermedio del legendario palista Roberto “Tito” Palacios, quien descubrió el SUP, gracias a sus innumerables viajes, por diferentes ciudades del país, a través del canotaje.

Fue así que el Stand Up Paddle desembarcó en Regatas, el club que preside. Inmediatamente, se cruzó con Paula Jensen, quien había conocido la disciplina en Bariloche, en una jornada de paleo en el río Gualeguaychú.

Tito Palacios, como pionero, y Jensen, como alumna, fueron los primeros representantes que tuvo la ciudad en una competencia de SUP. El 22 de septiembre de 2022, ambos formaron parte de una fecha válida por el Campeonato Nacional, organizada por la Asociación Argentina de Surf (ASA), en Concordia.

Ese acontecimiento fue el punto de quiebre para el crecimiento del deporte en Gualeguaychú y el 14 de octubre de ese año, en menos de un mes, se fundó la Escuela SUP Regatas, que en la actualidad cuenta con 15 riders (así denomina a lo que practican este deporte), quienes compiten a nivel provincial, regional y nacional, y en poco tiempo, lograron resultados satisfactorios.

Paula Jensen, además de palista, es presidenta de la Subcomisión de Stand Up Paddle del club y en contacto con Ahora ElDía contó detalles de este deporte novato para la ciudad y que se impone en temporada estival, aunque no se frena las estaciones más frías del año, como invierno y otoño.

“El SUP creció muchísimo en estos tres años, porque fuimos organizados en dos oportunidades de la Copa Escuela ‘En el agua está la magia’, en la cual reunimos a más de 200 riders de diferentes puntos del país”, afirmó la directiva.

En la actualidad, Paula Jensen indicó que son 15 los riders que representan a Regatas en diversas competencias, aunque aclaró que, “también hay personas que agarran la tabla y la pala y lo hacen de forma recreativa, es decir mediante travesía, como dar vuela la isla y apreciar los paisajes”.

Tito Palacios, el impulsor del SUP en la ciudad, con una compañía especial para el paleo.

Asimismo, indicó, “el crecimiento es positivo, porque se mantienen las mismas personas que lo hicieron desde el verano pasado y para éste se sumaron más practicantes, que actualmente realizan el curso de iniciación, dictado por Tito (Palacios), que es el instructor, y podrán estar en el próximo encuentro que tenemos.

El primer desafío competitivo para SUP Regatas será dentro de dos fines de semana con el inicio del Campeonato del Litoral, que contará con cinco fechas. La primera de ellas, se celebrará en Paraná el 18 de enero, mientras que la cuarta y penúltima será en Gualeguaychú, durante abril. El resto de las jornadas serán en Santa Fe, Rosario y Zárate.

Los otros torneos oficiales que tendrá este año la entidad local, serán: el Campeonato Entrerriano de SUP, que se pondrá en marcha en marzo, y fechas por el Nacional de la Asociación Argentina de Surf, que todavía no cuenta con un calendario definido.

El equipo de Regatas ha logrado muy buenos resultados en participaciones competitivas, pese a ser una escuela novata y en formación, a diferente otros pares en la provincia, como SUP Paraná que hace poco cumplió una década con el deporte.

“Hemos alcanzados buenos resultados en todos los torneos que estuvimos, porque siempre hubo, al menos, un representante nuestro en el podio, ya sea en las modalidades Sprint, All Round, Fun Race y Race Técnico, dentro de cualquiera de las categorías que existen: Júnior, Juveniles, Open y Máster”, expresó.

En cuanto a la expansión del SUP en la provincia y en el resto del país, Jensen detalló: “En Entre Ríos somos SUP Paraná, que cuenta con el campeón del mundo, Francisco Giusti, y nosotros. También se encuentra SUP Concordia, aunque se dedican más a travesías. Mientras que en el país, Santa Fe es muy fuerte, capital sólo cuenta con tres escuelas. Después hay en Rosario, Neuquén, Río Negro, Misiones y localidades de la Costa Argentina, entre otras”.

Para cerrar, Jensen resaltó que la Escuela de Regatas cuenta con cuatro tablas, que fueron adquiridas por la subcomisión, a través de lo que se recaudó en los torneos en los cuales fueron anfitriones, y que fue un paso importante para sumar más adeptos a la disciplina”.

En ese sentido, reveló que los precios de la tabla rondan de los 600 dólares, hasta los 3000, mientras que las palas rondan desde los 200 mil pesos en adelante.

El Dato

Sprint 100 metros, Participativa 1.5 kilómetros, All Round 3 y 4 kilómetros, Fun Race 5k, Race Técnico 6k y Maratón 12 k, son las modalidades, con sus correspondientes distancias, que nuclean al Stand Up Paddle, en las cuales las primeras cinco se caracterizan por la velocidad, mientras que la última por resistencia. En tanto que, los riders se dividen en categorías Júnior (niños), Juveniles, Open y Máster, de acuerdo a las edades.