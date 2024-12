la Cámara de Senadores de la Nación resolvió expulsar al senador entrerriano Edgardo Kueider debido a la detención en Paraguay tras ingresar con más de 200 mil dólares no declarados lo que derivó en que la Justicia Paraguaya le aplica prisión domiciliaria.

Debido a la expulsión del legislador, la diputada provincial Stefanía Cora de Más por Entre Ríos ocupará su lugar debido a que Kueider cuando asumió como senador, Cora figuraba como suplente en la lista del Frente de Todos por Entre Ríos en 2019.

El lugar de Cora en la Cámara baja de Entre Ríos será Silvina Soledad Decco, ex concejal y Secretaria de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Diamante. El nombre de Deccó circuló en diciembre pasado, cuando el ex intendente de Diamante, Juan Carlos Darrichón, le envió una carta al ex gobernador Gustavo Bordet solicitando que su esposa, Mariel Ávila, dejara su banca y habilite el ingreso de la abogada de Diamante.

El pedido se basaba en que Concordia (que sufrió una derrota electoral histórica) contaba con varios representantes (Bordet y Kueider a nivel nacional; Cresto y Ávila en la Legislatura provincial), mientras que Diamante no tenía ningún tipo de representación.