Stefano, un niño de 4 años gualeguaychuense, fue sometido a una intervención en el Hospital Italiano de Buenos Aires como parte del tratamiento por síndrome de intestino ultra corto. La cirugía permitió confirmar un crecimiento de 15 centímetros del intestino delgado respecto de la intervención realizada en 2022.

Florencia Guido, mamá del pequeño, contó a Ahora ElDía que “la cirugía salió bien, estamos en la recuperación, todavía su intestino no funciona. Tiene que hacer su primer deposición y las primeras horas está sin poder tomar ni comer nada”.



Sobre el alta, señaló que depende de la recuperación de Stefano, pero los médicos estiman entre 2 y 3 semanas como mínimo.



“Mi hijo está dolorido, los médicos nos piden que lo hagamos caminar, para que el intestino vaya teniendo movilidad, pero se complica. Quiere tomar y comer, pero no puede hasta que no haga su primera deposición. Tampoco quiere caminar, le da miedo. Está con morfina cada 6, paracetamol y un protector gástrico omeprazol”, detalló Florencia sobre el estado del niño.



Durante la cirugía, que tuvo lugar el jueves pasado, sus familiares viajaron a Buenos Aires para acompañarlos. Sin embargo, ahora están los cuatro solos (mamá, papá, Martina y Stefano).



“Estamos en una casa que tiene convenio con el Hospital Italiano, que nos permite estar a los 4 cuando Stefano esté de alta. Mientras tanto, nos turnamos con su papa con el cuidado de Stefano y de nuestra hija, también para poder bañarnos y descansar un poco”, relató Florencia.



En estos momentos, la familia de Stefano necesita de la colaboración de toda la comunidad de Gualeguaychú, sobre todo para dos cuestiones centrales: los gastos del día a día y para poder comprar un asiento eleva inodoro plástico con apoya brazos para el pequeño, que tiene un costo aproximado de 85 mil pesos. “Nos lo pidió el cirujano para que lo usemos solamente cuando él quiera ir hacer sus necesidades, principalmente defecar”.



El alias al que se pueden enviar dinero es Florencia.guido.20, y está a nombre de la mamá.

Además, hoy se realizará una nueva edición de Dulce y Solidario, un evento sin fines de lucro organizado por Daniela Cabrera en el Club Sarmiento a partir de las 10 de la mañana, y uno de los beneficiados va a ser Stefano.



Para ingresar, las personas sólo tienen que llevar un alimento no perecedero. Además, habrá pasteleros reconocidos que darán clases, las cuáles tendrán un valor que será donando.

“Eso nos va ayudar un montón. Va a estar mi familia representándonos ya que no vamos a poder asistir”, concluyó Florencia.