"Se viene más libertad". Esa fue la frase elegida por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, al anticipar que el Gobierno reglamentará esta semana el capítulo laboral de la Ley Bases, sobre todo el vinculado con las indemnizaciones por despidos.

Sturzenegger se enfocó en la reforma laboral incluida en la norma aprobada por el Congreso y, en ese sentido, recordó que el Ejecutivo "tiene un plazo límite para entregar toda esa reglamentación" y concretar el cambio de sistema. "Quien está liderando este esfuerzo es el secretario de Trabajo, Julio Cordero, en colaboración con el Banco Central, la AFIP, la ANSES y otras áreas”, explicó en una entrevista televisiva.

“Hay un capítulo que me gustaría destacar, porque es importante, relativo al Fondo de Cese Laboral. Las relaciones laborales en la Argentina tienen una carga muy pesada, especialmente en términos de incertidumbre y costos asociados al proceso de indemnización y despido. Esto aumenta considerablemente el costo laboral para las pymes y otras empresas”, analizó Sturzenegger.

El funcionario resaltó la importancia de la medida y detalló el caso de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra): "Hay industrias que encontraron soluciones a este problema. Un ejemplo paradigmático es el de la UOCRA, que estableció un régimen laboral particular, en el que los trabajadores, tras finalizar una obra, deben trasladarse a otro proyecto. Ellos crearon un sistema que permite gestionar esta rotación, armonizando los intereses empresariales con los sindicales y que resultó eficaz por las características de esa industria".

“La idea es que la reglamentación permita poner en marcha este sistema, sin que haya resistencia ni por parte de los empresarios ni de los sindicatos. Ambos se benefician y el único factor que pierde es la industria del juicio, que suele absorber muchos recursos”, remarcó.

"Lo que toca mi tarea, y la visión del presidente Javier Milei, es que los argentinos necesitan es más libertad", dijo Sturzenegger.

En el análisis de Sturzenegger, este nuevo esquema de indemnizaciones "permitirá a los empleados y empleadores llegar a acuerdos más beneficiosos que los actuales bajo la Ley de Contrato de Trabajo”. De todos modos, aclaró que "no será obligatorio"; es decir, que si el sistema propuesto no resulta mejor para las empresas o los trabajadores "pueden optar por no adoptarlo".

Junto con la creación del Fondo de Cese Laboral, este capítulo de Ley Bases modifica el período de prueba, que actualmente es de tres meses. El plazo se eleva a seis meses para las empresas con más de 100 empleados. En cambio, pasa a ocho para compañías de entre seis y 100 trabajadores y lo eleva a 1 año para las firmas de hasta cinco empleados.

También agrava las indemnizaciones por despidos discriminatorios y habilita a un trbajador r independiente a contratar a otros trabajadores independientes, sin generar una relación de dependencia. En cambio, no incluye artículos vinculados a obras sociales, cuotas solidarias y sindicatos.

Otras reformas que se vienen

Sturzenegger adelantó que en las próximas horas se anunciarán cambios en el régimen de firma digital. "Esto permitirá que que todos los individuos puedan obtener su firma digital de manera remota, desde su casa. Cualquier contrato, que antes requería que te encontraras en un lugar para firmarlo y verificarlo, ahora podrá hacerse de manera remota. Esto le facilitará la vida a mucha gente”, consideró.

El Ministro indicó que la Secretaría de Comercio dará a conocer la eliminación de regímenes informativos. "Así completamos la tarea que empezamos con el DNU 70/2023. Esto va a implicar una solución para muchas empresas, que tenían empleados que se encargaban de preparar información para darle al gobierno, para que después no se hiciera nada con eso", resumió.