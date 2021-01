Su ex le destrozó su auto a "martillazos": él hizo su descargo y dio su versión

El violento hecho ocurrió en calle Belgrano, del barrio homónimo cuando una mujer destroza el automóvil de su ex pareja. Luego de denuncias cruzadas, el hombre involucrado hizo su descargo en su perfil de Facebook. "Esta será la última vez que hago mención al tema. Hago el recorrido de todo lo que sucedió a modo de descargo”, explicó el hombre involucrado.

Separación y amenazas

“Hace aproximadamente 2 meses me separé de mi ex pareja y desde el inicio ella, amenazó con realizar denuncias falsas y actuar contra mi persona. Lamento profundamente todos las calumnias e injurias de las que se hicieron eco, muchos medios de comunicación que sin investigar los hechos, reprodujeron ensuciando mi persona y poniendo en duda mi accionar”, sostuvo el hombre y agregó: “estos dichos tienen una gravedad absoluta siendo un tema tan sensible. Niego absolutamente que estos hechos aberrantes de los que se me acusan sean ciertos. Al día de la fecha no existe ninguna denuncia presentada por abuso sexual en ningún organismo de seguridad ni estatal”, remarcó, según publicó InfoSantaElena.

Golpeado con un martillo

“Es muy grave que se utilice esto para ensuciarme generando las dudas a todo mi pueblo. Hace unas semanas fui interceptado en la calle por mi ex pareja y recibí un golpe de martillo que me fracturó la costilla, además de todas las amenazas de muerte que fui recibiendo”, mencionó el hombre cuyo auto fue blanco del ataque de su ex pareja.

“En la actualidad prácticamente perdí mi vehículo a causa de los destrozos proporcionados hace unos días y del cual existen fotos y un video que salieron en distintos medios de comunicación”, explicó y agregó: “frente a esto realicé las denuncias correspondientes y estoy esperando que la justicia actúe en consecuencia de ello. En ningún momento actué de forma violenta contra ella porque soy consciente de la violencia de género y no reaccionaría así contra ninguna mujer”, remarcó.

“Aclaro públicamente que realizaré las demandas correspondientes a quienes sin investigación sostuvieron y aseveraron las injurias y que lo llevaré hasta las últimas consecuencias porque están en juego personas muy queridas, mi salud mental y mi imagen pública", concluyó.