Twitter es sin lugar a dudas la red social por excelencia que marca las tendencias que tienen lugar no solo en Argentina y el mundo. La posibilidad que tiene de compartir material de otras redes hace que todos los virales se conozcan aún más.

Videos, memes, debates y anécdotas son algunos de los materiales que ofrece la red social del pajarito, la cual además brinda un espacio, a diferencia de otras, para que los usuarios entren en discusiones.

En este sentido, estos últimos días se abrió un debate alrededor de la publicación de un usuario registrado bajo el arroba @NicoSchneider02, quien compartió una tierna imagen que se volvió viral rápidamente y que algunos tildaron de "afeminada" por sus colores.

“Qué masculinidad débil tienen los que me han dicho que me queda mal la tobillera... ME LA HIZO MI HIJA Y NI LOCO ME LA SACO”, precisó Nicolás, quien además agregó una imagen donde se ve la tierna tobillera que su hija le entregó.

El particular tuit generó cientos de interacciones en escasas horas. A la publicación de esta nota, cosechó más de 13.000 retuits, 1.800 citados y más de 356.000 likes, además de miles de comentarios.