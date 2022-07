De chiquito, Leonel ya comenzó a payar y a entretener con su arte a sus familiares y amigos. Y a los 7 años se animó a ir a un programa de televisión a demostrar su talento.

“Yo participé en ‘Un Minuto de Gloria', el programa de José María Listorti con Denis Dumas en Canal 13”, contó Leonel a Ahora ElDía desde la sala de internación del Hospital Centenario, donde se encuentra llevando adelante su recuperación tras el tremendo accidente que sufrió en su moto.

“Eso fue algo inolvidable, una experiencia muy hermosa”, recordó el joven que vive en el barrio La Cuchilla, en el norte de la ciudad, que en la actualidad sobre las payadas dijo que “de a ratos le hacemos pique”.

El gualeguaychuense de 18 años trabaja de puestero, realizando tareas de hacienda en Aldea San Antonio. Confió que allí está muy contento y agradeció el apoyo de su empleador tras el choque, quien le dijo que se recupere tranquilo para volver a sus labores.

Acerca del tremendo accidente que sufrió cuando iba en su moto, reveló que “fue cerca de las 8 de la noche, yo ya lo veía venir al choque, recé un padre nuestro y me agarre fuerte de la moto, no me quedó otra, no tuve tiempo para hacer otra cosa, no se veía nada y llovía”, dijo, y se arrepintió “de no haber ido en el caballo”, que son “lo más lindo que hay”.

En ese momento, luego del golpazo, apareció una mujer desconocida que lo salvó. “Quiero agradecerle a la señora que justo en el momento estaba y que gracias a ella hoy estoy vivo, no me acuerdo cómo se llama pero ya voy a ir a la casa. Ella me pudo socorrer, si no fuera por ella hoy no la estaría contando”, aseguró Leonel.

Con respecto a las lesiones que le provocó el impacto, el joven enumeró que tuvo “quebradura de la rótula de la rodilla, la astilladura de tibia, quebradura del maxilar superior (se me aflojaron todos los dientes), y un golpe fuerte en el hombro”.

Además, sobre los días que estuvo en la Terapia Intensiva afirmó que ”es algo que no le deseo a nadie, ni a mi peor enemigo, es muy feo, ver otra gente incluso peor que yo es lo peor", expresó.

Ahora, ya internado en sala común, adelantó que “estoy esperando el médico para que me vengan a dar el alta, y después en 21 días me operan. Me han atendido muy bien por suerte", concluyó el gualeguaychuense.